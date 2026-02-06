藍台中市長提名辦法出爐 黨中央「這句話」卻掀爭議

國民黨台中市長黨內初選，楊瓊瓔與江啟臣「姐弟相爭」。（台中市政府提供）

藍營台中市長提名僵局有解！國民黨中央今（6日）宣布，包括立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔等2位有志參選者，都已簽署提名協議事項，將盡速邀2人挑定3家民調機構和執行檔期，在3月底前完成民調，並提名成績最高者參選。

根據黨中央文傳會所公布的協議內容，將以民調結果作為提名依據，且不會公開揭露相關數據，僅公布民調勝出者；民調委託3家機構執行，由江啟臣、楊瓊瓔各指定1家，第3家由2人共同推薦，並依照黨內提名機制，依「政黨對比」（佔85％）與政黨互比（佔15％）的總和計算，成績最高者將是國民黨的提名人選。

中央提名協調小組台中市長協議事項。（國民黨文傳會提供）

不過，由於協議內容白紙黑字寫明，「不會對外公布執行民調時間、機構等相關事項。」文傳會卻在媒體群組指出，將於3月底前的最後一週，即3月25日至31日完成民意調查作業，明顯有牴觸。

換言之，究竟是指在3月最後一週完成民調作業，抑或3月最後一週「啟動」民調作業，已引發爭議，尚待黨中央進一步說明。

