藍台中市長提名進度落後 楊瓊瓔盼制度公平喊：倉促決定恐留疑慮

國民黨台中市長人選遲遲未定，提名進度落後引發基層焦慮。立委楊瓊瓔今（25）日上午前往中區第二市場進行拜票行程，針對提名人選未定一事表示，能理解基層對時程的期待與壓力，但唯有公平的提名制度，才能真正讓基層安心並促成團結，避免留下疑慮。

國民黨立委楊瓊瓔。（圖／中天新聞）

楊瓊瓔今天在第二市場展開掃街行程，受到不少商家熱情款待，有攤商送上餅乾、杏仁茶，也有攤商遞上剛出爐的包子，祝福她「馬到成功」，還有民眾主動要求合影留念。楊瓊瓔全程展現親切互動，與攤商及市民熱絡交流，展現高度親和力。

楊瓊瓔前往中區第二市場進行拜票行程。（圖／中天新聞）

楊瓊瓔表示，她在掃街行程中遇到許多老朋友與同學，感受到大家的鼓勵與支持，「我真的非常感動，也讓我更有動力繼續努力。」她認為市場與夜市是傾聽基層最真實聲音的地方，每一次交流都是珍貴的。

楊瓊瓔與民眾合影。（圖／中天新聞）

針對人選未定導致基層焦慮一事，楊瓊瓔指出，理解基層對提名與時程的期待與壓力，大家都希望早一點確定人選，這一點她跟江啟臣副院長沒有不同。談及黨中央協商進度，楊瓊瓔說，沒有設定任何期限，但她認為如果倉促決定可能留下疑慮，反而不利選舉，最重要的是維持公平與團結，才能讓基層安心。

