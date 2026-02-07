藍台中市長提名 盧秀燕：3月底辦民調太晚了
台中市長選戰戰火提前點燃，本周末台中街頭硝煙味十足。爭取下屆市長大位的熱門人選立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣及獲民進黨提名參選的立委何欣純，不約而同瞄準傳統市場，前往基層掃街拜票。針對黨內提名時程，現任市長盧秀燕7日公開向黨中央喊話，直指3月底才辦民調「太晚了」，強調兵貴神速、宜早不宜遲。
國民黨中央擬於3月25日至31日進行台中市長初選民調，但盧秀燕對此時程明確表達憂慮。她指出，台中市身為大城市，選戰講求兵貴神速，既然楊瓊瓔與江啟臣兩位優秀參選人已達成全民調共識，且觀察兩人都已準備好了，建議黨中央不如早點挑個黃道吉日辦一辦。
楊瓊瓔昨日前往南區第三市場，展現深耕基層的親和力。她逐一向攤商拜年，並親手送上與韓國瑜聯名的春聯及紀念品，現場支持聲浪不斷。
掃街期間更發生一段有趣插曲，一名攤商楊媽媽看見楊瓊瓔到訪，興奮地拉著她的手，介紹自己女兒的名字也叫「瓊瓔」，三人隨即開心合照。現場民眾受此熱烈氣氛感染，激動高喊「一定要贏、瓊瓔要贏」。
江啟臣則選擇在霧峰區公有市場發放春聯，除了同黨立委顏寬恒力挺，民眾黨市議員江和樹也現身合體，營造藍白合氣勢，江啟臣並強調立法院不只在台北，也在台中。
民進黨立委何欣純則至北區東興市場，除向攤商和採買的婆媽發送春聯，更拋出政策牛肉，承諾未來若當選將全力支持市場轉型升級，並推動台中市民普發現金政策，以減輕民生負擔。
其他人也在看
不是台中、新北！陳鳳馨坦言對「這縣市」選情最悲觀：國民黨恐分裂
2026年九合一大選，新竹縣長初選選情引發關注，民進黨方面，雖然參選人尚未確定，但竹北市長鄭朝方呼聲最高；國民黨內部則鬧得沸沸揚揚，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩各自相持不下。對此，媒體人陳鳳馨直言，國民黨執政縣市中，她對新竹縣最感悲觀，就算初選確定人選，另一方也不會退讓，藍營恐面臨分裂危機。《鋒燦傳媒》昨（6）日公布新竹縣長民調結果顯示，若陳見賢對上民進黨潛在人......
蔣萬安輔選腳步恐被她拖住？吳子嘉斷言台北市長選舉結果：百分百投這人
2026九合一大選將在11月28日舉行投票，領先一步展開縣市長提名作業的民進黨，近日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，在台南、高雄激烈初選結果出爐後陸續完成布局，然而在首都台北市方面，雖有壯闊台灣創辦人吳怡農表態參選，但綠營人選至今遲未確定。媒體人吳子嘉5日在直播節目中提到，從許多調查看，台北市長蔣萬安百分百會當選。國民黨主席鄭麗文日前接受《經......
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
內政部拒給李貞秀機密！白營提蔡英文開嗆了
[NOWnews今日新聞]民眾黨不分區立委李貞秀國籍問題持續延燒，內政部長劉世芳昨日表示，未來內政部將不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，今（5）日特別出席行政院會後記者會表示，自己認真希望各部會首長...
中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉曝「這1傳聞」恐是真的！
論壇中心／綜合報導繼前中央軍委副主席張又俠被調查之後，又有三名中共軍工企業高官因腐敗被終止人大代表資格，分別是中國航空工業集團原董事長周新民、中核集團原總工程師羅琦和中國工程物理研究院原院長劉倉理。對此，專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上透露，美國情報部門披露，解放軍高層遭清洗是因貪腐嚴重，包括火箭軍有大批彈道飛彈內裝的不是燃料，是水，「現在聽來很可能是真的」！吳崑玉表示，我原來以為這個是假訊息，現在看到逮了這三個軍工高層以後我開始覺得，美國的情報有可能是真的，不然為什麼要逮這三個人？可能是真的火箭有灌水、質量有問題、核武建設基地中間有紕漏，因為最好貪錢就在這些地方，貪還要配合腐敗，不只貪錢，該做好的事可能沒做，就造成這樣的結果，這些人職務都不低，要取消他的人大委員資格以後才能夠移送法辦，這是中國法律的規定，所以已經嚴重到這種地步，那就表示不是小事。習近平設定目標，希望中國在2035年實現「全面軍事現代化」，使中國成為僅次美國、全球最大軍費支出國。然而，美國五角大廈在最新評估中卻指出，解放軍內部根深蒂固的貪腐問題，正嚴重阻礙其軍事現代化的進程。原文出處：中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉：飛彈裡裝水的傳聞恐是真的！ 更多民視新聞報導李貞秀就任立委成未爆彈？媒體人籲「勿等閒視之」李貞秀"擁中國國籍"當立委！律師曝"嚴重後果"！川習熱線提及"台灣"！資深媒體人曝美國"這目的"！
封殺軍購案…國民黨還要谷立言傳話美議員 蔣萬安：立院要實質審查
國民黨、民眾黨10度在立法院程序委員會封殺國防特別條例，連付委審查都不讓，引起美國不分黨派國會議員關切。但在國民黨副主席蕭旭岑6日大酸AIT美國在台協會處長谷立言，「只是比科長大一點而已」之後，國民黨今（7）日又發聲，要谷立言如實向美方轉達，不要被民進黨政府誤導。對此，台北市長蔣萬安稍早強調，民主社會「立法院要實質審查」。
蕭旭岑稱美政客不該干涉台灣內政 吳思瑤提一事打臉：驗證王滬寧叫他往右就往右
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國防特別條例持續卡關，藍白有意自提版本，引起美國議員發聲，力挺院版儘速付委審查。不過，國民黨副主席蕭旭岑就批評，美...
伊朗拒絕核讓步! 美國加碼制裁升高緊張 以空軍司令擬定轟伊行動方案
[Newtalk新聞] 中東局勢持續緊張，以色列空軍司令托默．巴爾與以色列國防軍情報局局長什洛米．賓德近日就與伊朗日益升高的局勢舉行會晤。會談期間，雙方批准一項計畫，內容包括在以色列遭到攻擊的情況下，可能在伊朗境內展開軍事行動。 在外交層面，伊朗日前於阿曼與美國進行會談。根據《華爾街日報》( WSJ ) 報導，伊朗在會談中拒絕美國提出的要求，包括停止鈾濃縮活動，或將相關核燃料轉移至近海地區。該立場顯示雙方在核議題上未能達成共識。 美國隨後對伊朗採取進一步行動。在與伊朗會談結束後不久，美國宣布對伊朗實施新的石油制裁，相關措施針對伊朗能源出口。此舉發生於核談判未取得進展之後，制裁內容已正式對外公布。 在軍事動態方面，美國持續於中東海域部署兵力。今日，「亞伯拉罕．林肯號」航空母艦打擊群在兩艘軍用補給艦與兩艘美國海岸警衛隊巡邏艦的護航下，航行於阿拉伯海，第九艦載航空聯隊的飛機在上空執行飛行任務。查看原文更多Newtalk新聞報導川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統
陳水扁直言「非常同情賴清德」！嘆任內也被擋軍購：他比我還難做
即時中心／黃于庭報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅多次通過爭議法案，更數度阻擋攸關國家安全韌性的國防特別條例，連付委審查都沒辦法。我國現狀也引來美國關注，美國在台協會（AIT）、國務院多次挺軍購，多名參議員更是接連發聲，表示對在野大幅削減國防預算感到失望。對此，執政時期也曾被擋軍購的前總統陳水扁坦言，自己非常同情總統賴清德，比他當總統時還難做。
陳水扁：國家安全不能開政治玩笑 全民當賴清德後盾力挺國防預算
前總統陳水扁今天回顧總統任內推動軍購案歷經在野黨杯葛與預算受阻，強調國防預算與國家安全不能開政治玩笑。呼籲在野黨不要對總統賴清德提出1.25兆元國防特別預算再開政治玩笑，並強調賴清德面對比他更惡劣的政治環境，全民要成為賴清德的後盾。
擋國防預算美議員失望！蔣萬安：嚴格把關
[NOWnews今日新聞]行政院提出1.25兆國防特別預算，但遭藍白聯手無法排入程序審查。美國在台協會（AIT）處長谷立言近期不斷談及通過國防預算的重要性，美國跨黨派國會議員今（7）日也發出聯合聲明，...
藍營恐分裂？媒體人點名「這縣市」最悲觀
[NOWnews今日新聞]國民黨2026年新竹縣長提名戰火持續升溫，現任副縣長陳見賢與立委徐欣瑩雙方態度強硬，歷經黨中央兩度協調仍無共識，最終確定將以「全民調七成、黨員投票三成」的七三制方式進行黨內初...
美國下通牒「軍售案效期將至」！吳思瑤心痛籲藍白：台灣安全不能等
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，更數度封殺國防特別條例。而國防部昨（6）日證實，美國政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式提供發價書草案，我方需於3月31日支付首期款。眼看軍購預算仍卡在藍白手裡，民進黨立委吳思瑤喊話，「台灣不能等」，並呼籲立法院盡速審查行政院版軍購條例。
本周最強內幕》國民黨彰化、新竹危險了？謝衣鳳姊弟相爭，有驚奇備案！陳見賢出線被「他」修理、徐欣瑩恐脫黨？
2026地方九合一大選將在11月28日舉行投票，各陣營布局邁入白熱化階段，最初以民進黨鐵票區「南二都」台南市長、高雄市長黨內初選競爭最為激烈，如今立委陳亭妃、賴瑞隆出線後，外界逐漸將焦點轉到首都，民進黨將派出誰對戰力拚連任的台北市長蔣萬安，各類傳聞不斷。國民黨方面，雖許多地方雖早早「定於一尊」，但如今部分縣市，乃至「優勢選區」卻爆出初選爭端，除被視為搖擺州的......
國民黨台中市長「姐弟之爭」3月底辦民調 盧秀燕：太晚了
國民黨台中市長選舉「姊弟之爭」，黨中央預計3月25日至31日進行民調。對此，台中市長盧秀燕今天（7日）受訪表示，選戰兵貴神速，宜早不宜遲，三月底民調太晚，既然兩人都同意全民調，不如早點挑個黃道吉日，把
美麗島電子報民調》新竹縣長最新「分裂戰況」出爐！徐欣瑩藍軍支持度曝光
2026九合一大選春節倒數，國民黨部分縣市傳出初選爭端，新竹縣長方面，有立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢力爭提名，雙方互不禮讓，引發藍軍分裂危機；徐欣瑩日前在支持度領先的情況下，因不滿黨內初選還要納入黨員民調，一席言論一度引發恐脫黨的討論；民進黨方面，雖人選尚未底定，但以竹北市長鄭朝方呼聲最高。《美麗島電子報》最新民調顯示，兩人在與民進黨可能對手鄭朝方、三腳督......
芯費大戰2.0？費鴻泰主任許原榮選松信 韓國瑜讚：團隊寶藏｜#鏡新聞
備戰2026縣市議員選舉，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，今（2/7）日宣布投入台北市松山信義區議員選舉，爭取代表國民黨參選。而許原榮也曾擔任前立委費鴻泰辦公室主任，國民黨立委徐巧芯辦公室主任陳暉也動作頻頻，若他宣布爭取提名，松信區可能上演「芯費大戰2.0」。
江和樹曝：綠營最會顧電話 台中藍營民調卻傳要5千份
國民黨中央黨部協議台中市長初選民調惹議，民眾黨台中市議員江和樹今（7日）爆料，（外傳）藍營此次民調要收集5000通電話以上，這是選總統格局的民調，台中市長2500份民調就嚇死人，尤其民進黨最會顧電話，屆時有人恐將增加綠營3至4成票數，有人會被犧牲掉，他真的非常擔心台中會失守。
民調／新竹縣藍營內鬥！陳見賢逆轉超車徐欣瑩 差距曝光
國民黨新竹縣長提名內鬥，立委徐欣瑩與現任副縣長陳見賢協商破裂，將進行初選，但徐欣瑩抗議黨務不公，更揚言，若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。不過，根據《鋒燦傳媒》今（6）日公布最新民調，陳見賢支持度以41.8%超車徐欣瑩的33.6%，兩者相距8個百分比。
藍台中市長初選廝殺！江啟臣怒黨中央公開民調時間、未參與二次協調
國民黨中央昨（6）天突然發布，黨內台中市長初選民調將在三月底「最後一週」完成，讓有意爭取提名的立法院副院長江啟臣氣得跳腳，認為公開民調時程與先前的協議內容不符，恐讓民調失真。不過對手立委楊瓊瓔卻認為，