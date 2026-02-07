藍台中市長提名 盧秀燕：3月底辦民調太晚了

立委楊瓊瓔（左）7日前往第三市場拜票，遇到熱情攤商楊媽媽（中），對方一見她便熱情打招呼，還拉著她說：「我女兒（右）也叫瓊瓔耶！」3人隨即開心合照。（林弘笙攝）

立法院副院長江啟臣（左）7日赴霧峰區公有市場發放春聯。（温予菱攝）

台中市長選戰戰火提前點燃，本周末台中街頭硝煙味十足。爭取下屆市長大位的熱門人選立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣及獲民進黨提名參選的立委何欣純，不約而同瞄準傳統市場，前往基層掃街拜票。針對黨內提名時程，現任市長盧秀燕7日公開向黨中央喊話，直指3月底才辦民調「太晚了」，強調兵貴神速、宜早不宜遲。

國民黨中央擬於3月25日至31日進行台中市長初選民調，但盧秀燕對此時程明確表達憂慮。她指出，台中市身為大城市，選戰講求兵貴神速，既然楊瓊瓔與江啟臣兩位優秀參選人已達成全民調共識，且觀察兩人都已準備好了，建議黨中央不如早點挑個黃道吉日辦一辦。

廣告 廣告

楊瓊瓔昨日前往南區第三市場，展現深耕基層的親和力。她逐一向攤商拜年，並親手送上與韓國瑜聯名的春聯及紀念品，現場支持聲浪不斷。

掃街期間更發生一段有趣插曲，一名攤商楊媽媽看見楊瓊瓔到訪，興奮地拉著她的手，介紹自己女兒的名字也叫「瓊瓔」，三人隨即開心合照。現場民眾受此熱烈氣氛感染，激動高喊「一定要贏、瓊瓔要贏」。

江啟臣則選擇在霧峰區公有市場發放春聯，除了同黨立委顏寬恒力挺，民眾黨市議員江和樹也現身合體，營造藍白合氣勢，江啟臣並強調立法院不只在台北，也在台中。

民進黨立委何欣純則至北區東興市場，除向攤商和採買的婆媽發送春聯，更拋出政策牛肉，承諾未來若當選將全力支持市場轉型升級，並推動台中市民普發現金政策，以減輕民生負擔。