藍台中市長提名 黨中央月中協商

國民黨台中市長提名遲未拍板，黨中央已敲定本月中旬協商。圖為台中市長盧秀燕（左）、藍委楊瓊瓔（右）日前力推購物節抽獎活動。（本報資料照片）

民進黨完成台中市長人選提名，但國民黨陷入立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣「姐弟之爭」，至今未拍板。江民國114年12月31日上廣播節目，喊話黨中央盡快做出決定，避免等待久了，會有耳語謠言；楊回應表示，身為黨員一定尊重黨的制度與安排，不特別強調快一點或慢一點定案。國民黨台中市黨部透露，黨中央已敲定本月中旬協商，若協調不成會進入初選。

對於爭取提名，楊瓊瓔昨進一步指出，她目前持續勤跑基層，也同步規畫市政白皮書，為參選台中市長做準備，國民黨最重要的目標是團結在野、爭取勝選；若黨內需要透過初選產生人選，她多年深耕基層，不論是協調能力、地方服務，還是政務經驗都禁得起檢驗，她也願意接受公開、公平的制度來決定人選。

江啟臣昨接受媒體人王淺秋專訪說，民進黨已定於一尊，由立委何欣純參選，國民黨相對沒進度，基層長時間等待恐會焦慮，有耳語跟謠言，希望黨中央決策能更明快，讓支持者有明確方向，也希望黨內能和諧團結，以免處理不當，會有不必要的麻煩。

對此，楊瓊瓔回應說，尊重江的看法，她身為國民黨員，一定尊重黨的制度與安排，她不會特別強調快一點或慢一點定案，因為相信黨中央會依照公開透明程序，作出最後決定，她則會依照原步調前進，持續爭取黨內提名。

市黨部主委蘇柏興說，楊瓊瓔、江啟臣都是黨內強棒，黨中央希望讓兩位面對面協調，進一步產生最強的人選應戰。蘇透露，黨中央已敲定1月中旬協商，聽聽兩人的看法，若協調不成會進入初選，相信很快有結果。