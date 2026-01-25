藍台中市長「姐弟之爭」僵持不讓 盧秀燕：二次協調若未果就初選
國民黨2026台中市長上演「姐弟之爭」，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔均不相讓，月中首波協商破局，引發藍營基層焦慮。台中市長盧秀燕今（25）日被問到此問題時回應，倘若第2次協調若未能成功，就要趕快舉行初選，希望提名不要遲於2月19日，否則競選就會太匆忙。
盧秀燕今日到烏日區參加台中市補習教育暨品保協會暨優良教師頒獎典禮，被問到目前黨內初選「姐弟之爭」，她透露8年前首度競選台中市長時，當時宣布的初選時間就是2月19日，跟現在差不多。國民黨現在有2位非常優秀的同仁江啟臣和楊瓊瓔，先前她有透露內部民調，2位均領先民進黨參選人非常多，近期幾份媒體民調也都是這趨勢。
盧秀燕表示，由於2人都會贏，所以都相持不讓，但市長只有1位，所以初選還是要盡快辦理。自己8年前參選台中市長時，獲得提名的宣布時間也是落在2月中旬，她希望今年不要超過這個時間，不然競選時間會變得太過匆忙。
盧秀燕強調，雖然目前2人都有贏，但還是希望能夠穩定領先，因此還是期盼初選能夠趕快進行，既然兩邊都僵持不讓，倘若第2次協調會還是沒能成功，那就趕快進行初選。
