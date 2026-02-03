藍台中市長3月底全民調決定人選？江啟臣：由黨中央說明

立法院副院長江啟臣今天一早前往圓環東路市場發贈春聯。（李京昇攝）

國民黨台中市長人選形成立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔「姐弟之爭」，江啟臣表態已簽署黨中央提名協議，外傳內容是3月底採全民調決定人選。他今天受訪指出，大家都是國民黨同志，希望的是方向，不是猜忌；需要的是確定，不是內耗，「現階段狀況不明」，大家才會焦慮，希望黨中央加快提名作業流程，至於相關期程與內容由黨中央對外說明。

江啟臣今天由市議員張瀞分、邱愛珊等人陪同，前往豐原區圓環東路市場掃街發春聯，他受訪時說，他最近每天在基層走訪，聽到很多支持者、里長都感到焦慮，都希望市長人選與相關提名作業趕快底定，讓大家安心，讓所有支持者、黨內同志，還有要參選的人能盡速就定位，為年底大選做準備，剩下不到10個月，時間不等人，「現階段狀況不明」，大家才會焦慮。

江啟臣表示，黨中央上周傳協議書給他跟楊瓊瓔，他看完之後尊重黨中央協議內容，並回傳給黨中央，希望黨中央能夠加快後續作業速度，消除基層焦慮跟不安，大家都是國民黨同志，希望的是方向，不是猜忌；需要的是確定，不是內耗，這也是廣大黨員和支持者的心聲。

對於立委黃健豪透露期程在3月底且將採全民調決定人選，江啟臣說，協議書內容完全由黨中央說明，他不方便透露什麼，現在已經2月，當初市長盧秀燕對外喊話的時間也過去了，至於期程與協議書相關內容安排，都由黨中央對外說明。

江啟臣拜票時也說，他從小在圓環東路市場附近長大，一直到第一次選立委時，戶籍都在這裡，選上第一屆立委才買房子，他上半輩子都在豐原生活，所以對這個市場很有感情，他是在市場中長大的小孩，市場的吵雜聲也是伴隨他的求學時期，今天能夠回來跟攤商民眾拜年，讓他覺得充滿回憶也很高興。

