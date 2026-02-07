藍台中民調「見光死」 昌變票房毒藥？2／黃國昌力挺的四大金釵周曉芸落馬？ 四叉貓：黃成票房毒藥！

周曉芸初選落敗，黃國昌受訪坦言驚訝。

民眾黨新北三重蘆洲選區，2/4、2/5剛議員結束初選民調，但結果卻讓外界跌破眼鏡。傳出黨主席黃國昌的四大金釵周曉芸，初選以些微差距，輸給從未露面的路人陳彥廷，周曉芸已經提出復查。網紅四叉貓，就酸黃國昌已經變成票房毒藥，黃國昌今天(2/7)也坦言，對於結果有點驚訝。

看到陳世軒，攤商開完笑示警，讓陳世軒有點小尷尬，因為前一天才傳出，黃國昌力推的四大金釵周曉芸初選民調意外落馬。民眾黨新北市議員擬參選人周曉芸：「我們真的不認識他，原則上他也不是小草，也不是志工出身的背景，他就是看了報名資料，然後就來報名」。

廣告 廣告

說的是初選無名對手陳彥廷，原本民眾黨蘆洲、三重選區2/4、5號舉行初選，結果預計6號下午出爐，卻遲遲沒公布，傳出就是因為周曉芸以些微差距落敗，她也立刻提出複查。周曉芸：「他在家樂福上班，因為他大學畢業後找不到工作，所以在家樂福上班，上到現在，好像上了十年吧，這個人看起來他也很茫然，他說只是想試試看，把我們的公告當成海選」。

當初才因為空降三蘆，引發支持者不滿，甚至逼走李有宜，聲浪沸沸揚揚，這回意外落馬，四叉貓發文表示，被加持的周曉芸卻輸給路人，狠酸黃國昌已經變票房毒藥。黃國昌：「複查是由外部諮詢的專家學者，他們來進行處理，那我們就會尊重他們的處理，知道這個結果以後，真的還有一點驚訝，如同我所說的，這不是少數一兩個人可以決定的事情」。

黃國昌坦言，有點驚訝，退黨的李有宜也說，目前專注學業，不予置評，但民眾黨沒有設置初選門檻，只要入黨就能參加，初選結果讓外界跌破眼鏡，只能說黃主席的加持不見得是票房保證。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

藍台中民調「見光死」 昌變票房毒藥？1／藍營台中市長民調「見光死」 江啟臣怒：違背協議

「週休三日」夢碎！勞動部揭原因 落實週休二日推工時彈性化

姚文智籌拍電影獲7千萬補助 反擊國民黨造謠「安家費」：紅色認知攻擊