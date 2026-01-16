藍台中首協調破局 江啟臣：盼1月底確定 楊瓊瓔：初選要公平

台中市 / 綜合報導

2026國民黨選戰如火如荼布局中，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔，兩人都有意爭取國民黨提名，要競選台中市長，國民黨中央今（16）日，也邀請兩人當面協調，不過經過一個小時左右磋商，確定破局，將啟動第二次協調會。對此江啟臣會後受訪表示，已向中央明確表達，期盼一月底可以確定人選，而楊瓊瓔則呼籲，要有公平、公開、透明初選機制。

拿著最新印製春聯，市場攤位一攤攤懇請拜託，每一雙手都不放過，立法院副院長江啟臣，深入巷弄掃街拜票，就盼能成功代表國民黨參選台中市長，台中資深立委楊瓊瓔同樣也有意爭取，近來行程滿檔尋求鄉親支持。對此國民黨中央16日中午，進行首次協調會，兩人都親自出席，但歷經大約一個小時密會，沒有取得共識，將啟動二次協調。

立法院副院長江啟臣說：「今天會議的結果是沒有達成這個共識的，這樣是比較失望跟遺憾的地方，她(楊瓊瓔)可能希望再，再協調，再開會吧。」立委(國) 楊瓊瓔說：「在初選的機制上面仍還沒有達成共識，我始終堅持公平，公開，透明，這是對市民跟黨員的一個基本尊重，那為了避免影響黨的團結，我願意再進一步的溝通。」

根據國民黨內選舉提名辦法，黨內初選將以黨員投票佔3成，民調結果佔7成為依據，不過組發會主委李哲華過去也指出，台中可能遵循8年前，盧秀燕跟江啟臣類初選的「盧江模式」，啟動內參民調決定勝負，或是乾脆使用全民調形式。

國民黨副主席李乾龍VS.記者說：「(副主席前一場血壓高嗎)，哈哈哈哈。」面對問題笑而不答，會中氣氛各自解讀，不過江啟臣也透露，在會議中跟黨中央明確表達，希望一月底前就能確定人選，緩解基層焦慮，台中姊弟之爭暫時還沒落幕。

