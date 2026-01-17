藍台中「姊弟之爭」首次協商破局！ 何欣純跑行程拚藍天變綠地

民視新聞／綜合報導

國民黨台中市長提名人選，姊弟之爭僵持不下，立法院副院長江啟臣，還有立委楊瓊瓔，都積極爭取參選，雙方日前協商破局，楊瓊瓔自爆，破局原因是因為提名時程，突然從五月提前到一月；相較藍營人選遲遲未定案，民進黨台中市長參選人何欣純，按照自己的節奏跑行程，爭取選民支持！

台中市長參選人（民）何欣純：「盧市長有宣布，營養午餐要免費政策，我們也全力支持，也會延續做得更好。」

民進黨台中市長參選人何欣純，一早來到龍井國小參加校慶，致詞時提到營養午餐政策，強調若當選會做得更好。相較綠營早早定於一尊，藍營台中市長參選人，面臨姊弟之爭僵持不下，有意參選的立法院副院長江啟臣，以及立委楊瓊瓔，雙方協商破局。

台中市長參選人（民）何欣純：「那是他們政黨，內部的提名機制，跟他們內部的事，那我就祝福，那我就按照我自己的節奏步驟。」

何欣純一步一腳印，勤跑行程，爭取選民支持，力拚讓台中藍天變綠地。藍營這頭，立委楊瓊瓔一早去拔蘿蔔，期盼拔得頭籌，贏得好彩頭，外傳楊瓊瓔以拖待變，楊瓊瓔駁斥這說法，自爆協商破局原因。

立委（國）楊瓊瓔：「沒有所謂的什麼用拖待變，而是反而我非常地驚訝，怎麼會從五月，突然碰一聲要一月底，那我當然是非常的錯愕，但是我還是尊重黨主席，公開所宣佈的三月底以前，完成提名。」





立法院副院長江啟臣，下午來到市場發春聯，拿著攤商送的菜頭拍照，也希望博得好彩頭，獲得出線機會！

立法院副院長江啟臣：「現在大家都知道，是基層焦慮的問題，不是提名時間的問題，提名時間黨中央，有沒有它的規劃，或者相關的計畫，這我並不清楚。」

國民黨主席鄭麗文：「我們在每一個選區，都是以協調為優先，所以協調不成，不是整合不成不一樣，所謂的協調不成就是說，沒有辦法透過內部的協調，來決定人選，那麼就會進行初選。」





國民黨主席鄭麗文強調，若協調不成，才會進行黨內初選。台中姊弟之爭，首次協商宣告破局，楊瓊瓔期盼二月份，能再進行一次黨內協商！





