藍台中「姐弟」僵局！江啟臣：確定方向「別內耗猜忌」

國民黨台中市長何時才能確定人選？傳出現在可能要拖到三月底，這場「姐弟之爭」才會告一段落。立法院副院長江啟臣就喊話黨內，盡快確定方向，不要讓基層內耗猜忌，也率先拋出自己簽了黨中央協議書。至於立委楊瓊瓔有沒有簽呢？對此楊瓊瓔只說，自己一定會。

接見中北歐國會議員，立法院副院長江啟臣一見面先發紅包，讓外賓們感受過年氛圍。

立法院副院長江啟臣vs.中北歐國會議員：「通常父母或朋友，他們會發紅包，他們會放一些錢在裡面，但今天裡面沒有錢，這是空的紅包，但是充滿我的心意跟祝福。」

和外賓們相談甚歡，江啟臣展現的是自身國際格局，事實上，一整天的他馬不停蹄，一早7點先在台中與民眾搏感情。

立法院副院長江啟臣vs.民眾：「台中市長江啟臣當選。」

從地方到國際，江啟臣陸空戰齊發，為的就是爭取代表藍營出戰2026台中市長，但如今黨內姐弟之爭陷入僵局。

立法院副院長江啟臣：「最重要的是能夠底定人選，讓大家可以安心，讓所有的支持者，還有我們所有的黨員同志，還有要參選的候選人，大家也都能夠趕快就定位，我們需要的是方向不是猜忌，我們需要的是確定不是內耗。」

強調務必把握時機，江啟臣先發制人，宣布自己簽了黨中央協議，傳出內容之一，就是在三月底之前，由黨中央以全民調協調人選，現在球丟給了楊瓊瓔，是否跟著簽協議，她曾說自己一定會。

立委楊瓊瓔：「現在就靜待黨中央，將方式程序時間來告知給大家。」

立法院副院長江啟臣：「關於提名協議的內容，應該由黨中央來說明。」

時間內容都還沒清楚說明，就怕黨中央不盡早確定方向，讓黨內相互猜忌，選戰持續內耗下去，恐怕傷的只是自己。

