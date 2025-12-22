藍台南市長內參民調出爐 陳以信退出初選：祝福龍介兄獲得提名

前立委陳以信。（周毓翔攝）

2026台南市長初選，民進黨部分由立委林俊憲對決陳亭妃，國民黨部分，國民黨立委謝龍介有意角逐，前不分區立委陳以信也表態爭取國民黨提名參選。不過，陳以信今（22日）下午召開記者會親自發表三點聲明，包含經過黨中央內參式民調結果確定，雖然自己的民調在這2個月內有顯著成長，但民調顯示目前謝龍介仍是本黨最強候選人，願意接受民調結果。

陳以信日前宣布爭取台南市長提名，近期經過黨內內參民調協調，確定由國民黨立委謝龍介代表國民黨參選台南市長，最快本周中常會就會通過提名。

陳以信今在中央黨部召開記者會，發表三點聲明，包含第一，經過黨中央內參式民調結果確定，雖然民調在這2個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示目前謝龍介仍是本黨最強候選人，他願意接受民調結果。

陳以信指出，第二，鄭麗文主席已接見他，願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福龍介兄獲得提名，並且會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助龍介兄贏得勝選；第三，在參選過程中秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉、提出願景，已證明自己確實做到，所提出40項明確的政見，每項都是對台南未來真正有幫助的政策方向，願意提供龍介兄考慮採納，下個月會成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設，個人也會持續深耕基層、遍走地方，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會。

陳以信最後感謝這段期間許多市民朋友的支持與期待，他說，雖然這次未能代表國民黨參選，但要呼籲所有支持我的市民朋友，都能將對他的支持，完全轉化給代表國民黨參選的龍介兄，只有讓台南政黨輪替，才能真正翻轉台南、改變台南，各位同志各位好友，改變尚未成功，我們繼續努力。

