藍吳大村拚連任 無黨鎮代陳嬉旻爭鋒

國民黨籍集集鎮長吳大村被外界認為連任應該是勝券在握，讓原本有意回鍋的民進黨籍前鎮長陳紀衡卻步，轉換跑道積極備戰南投縣第三選區議員選舉，無黨籍鎮民代表陳嬉旻曾在民國107年參選集集鎮長增加知名度，這次捲土重來，挑戰現任鎮長吳大村，舉行食農教育、運動嘉年華等活動爭取支持。

吳大村107年曾挑戰時任集集鎮長陳紀衡，相差117票飲恨，111年陳紀衡2任屆滿，吳大村再度參選，面對民進黨籍3連霸議員陳昭煜猛烈攻勢，他以深厚的基層實力，獲3516票、53.40％得票率贏得勝選，當選集集鎮長。

面對少子化及超高齡化社會，今年8月集集鎮人口9593人、跌破萬人大關，吳大村為了吸引更多人移居，集集鎮公所推出「集集Long Stay，移居集集送好禮」活動，即日起至明年5月底期間遷戶籍到集集且至明年8月31日仍在籍者，可獲贈5000元「設籍禮金」，首月吸引118人遷入，預估明年初可望重返萬人大關。

陳嬉旻是中興大學水土保持研究所碩士，畢業後進入集集鎮公所擔任技士，曾任前立委林明溱的集集服務處主任，幫忙處理地方鄉親的陳情案，因此對從政產生濃厚興趣，107年她以無黨籍參選集集鎮長增加知名度，瓜分國民黨籍吳大村的選票，導致泛藍分裂，令陳紀衡成功連任，從此她與泛藍分道揚鑣。

陳嬉旻有了選戰經驗，透過集集鎮體育會理事長的資源，舉行羽球、網球、棒球九宮格、太極拳劍等運動嘉年華，運用永昌宮主委的身分，參加地方宗教盛事，提供民俗調理服務，舉行贈送春聯等活動，深耕地方，111年順利當選集集鎮民代表，這次又將披掛上陣選鎮長，勤走鄰里爭取支持。