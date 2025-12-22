藍告大法官涉枉法裁判罪 綠籲勿把司法拖進政治泥巴

（中央社記者王揚宇、林敬殷台北22日電）國民黨立法院黨團赴台北地檢署，對5位大法官提枉法裁判罪告訴。民進黨立法院黨團今天表示，這是用司法來糟蹋司法的行徑，呼籲在野勿把司法拖進政治泥巴，藍白要玩政治算計，請自便，但不要再玩弄司法。

憲法法庭19日作出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。

國民黨團表示，為捍衛憲法及憲法法庭公信力，因此赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴，以捍衛台灣岌岌可危的司法獨立，確保大法官必須依法裁判。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副書記長張雅琳今天召開「國民黨不要再擋，赴中報備，國防軍備」記者會。輿情回應階段，有媒體詢問民進黨團如何看待國民黨團赴北檢告發5位大法官等議題。

鍾佳濱說明，大法官已被國民黨分為「綠的或非綠的」，只要法院見解符合國民黨的想法，就會說法院公正，反之就會說法院是綠的，因此用這種以司法來糟蹋司法的途徑，大家不抱期待，更不解國民黨的邏輯、法理依據為何。

鍾佳濱認為，如果真的要尊重司法獨立，就不該將法官或大法官分顏色、分黨派，必須尊重任何的司法體系。

陳培瑜指出，呼籲藍白不要把司法拖進政治泥巴，藍白若要玩政治算計、政治操弄，請自便，但不要再玩弄司法，讓人民失去對司法的信任。

陳培瑜強調，國民黨認為違憲判決不合其意，其實有別的方法可以提出見解，在法理上進行討論，但他們不願意做，而是玩弄司法，把司法拖進政治泥巴，這是最沒有底線的做法。（編輯：張若瑤）1141222