藍告發5名大法官枉法裁判罪 綠批作賊喊抓賊

憲法法庭日前宣判立法院去年底三讀修正通過的憲法訴訟法違憲，國民黨團今天(22日)到北檢告發大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥涉嫌枉法裁判罪。對此，民進黨表示，國民黨團帶頭在立法院提出毀憲亂政的修法，被憲法法庭宣告違憲，如今違憲的人卻攻擊守護憲法的人，顯然是「做賊喊抓賊」，更無助解決目前的憲政困境。

立法院去年底三讀修正憲法訴訟法部分條文，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

行政院提出覆議遭立法院否決，民進黨團則聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭19日判決憲訴法修法違憲失效，但大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美共同提公開法律意見書，指憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。

國民黨團首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、徐巧芯等人22日到台北地檢署按鈴告發大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥涉嫌濫權瀆職、枉法裁判。王鴻薇：『(原音)因為這5個人在(民國)114年12月19日公然違反憲法訴訟法，逕行做出114年憲判字第一號判決，涉犯刑法第124條，由審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處1年以上、7年以下的有期徒刑，所以他們已經是違法判決。』

對此，民進黨發言人吳崢指出，憲法位階高於法律，立委處理的是法律層級的問題，憲法則是要靠大法官守護，憲法法庭日前宣判憲訴法違憲，就是守護憲政制度。

吳崢表示，國民黨團接連提出國會職權行使法及憲法訴訟法等修法，帶頭在立法院毀憲亂政，如今被憲法法庭宣告違憲，凸顯國民黨團就是違憲累犯、慣犯，違憲的人卻攻擊守護憲法的人，顯然是做賊喊抓賊。吳崢：『(原音)在憲法之上還有一個更上階的，叫做國民黨修的法，這個事情可以成立嗎？那以後我們國家最大的不是憲法了，最大的叫做國民黨，這樣我們還是一個守護憲政的民主國家嗎？所以大法官當然要站出來守護憲政，罪魁禍首搞了這麼多事情害我們這麼辛苦的就是你國民黨了，所以國民黨還去告大法官，這是恬不知恥。』

吳崢認為國民黨的相關作為只是為了搏聲量、搏版面的政治操作，相當荒謬，對於化解目前遇到的憲政困境也無濟於事。