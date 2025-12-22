藍告５大法官 綠嗆違憲慣犯

國民黨團22日至台北地檢署按鈴提告5名大法官枉法裁判罪。按鈴時，有民眾舉牌抗議痛批藍營。（陳君瑋攝）

國民黨立法院黨團22日告發5位大法官枉法裁判罪，民進黨發言人吳崢反嗆國民黨就是違憲累犯、慣犯，違憲的人在攻擊守護《憲法》的人，這不是作賊喊抓賊嗎？民進黨團書記長陳培瑜則呼籲，藍白不要把司法拖進政治泥巴，國民黨要玩政治算計、政治操作請自便，但不要再玩弄司法，會讓人民對司法失去信心。

陳培瑜指出，若國民黨認為這次違憲判決不如意，還有其他方法可提出見解，只是國民黨決定玩弄司法，這是最沒有底線跟下限的作法，相信藍白支持者也會很混亂，「（藍白）一下子喊司法已死、一下子又喊司法復活，司法在死跟復活之間，都是他們說了算。」

民進黨團幹事長鍾佳濱也說，過去司法宣判後，國民黨常宣稱「立法院是誰的、大法官是誰的」，目前憲法法庭大法官也被分成「綠的」、「非綠的」，只要見解如意就說公正，未能如意就稱「法院是綠色」，對此種糟蹋司法行徑，民進黨團不抱期望。

鍾佳濱表示，法院獨立審判，憲法法庭也是依《憲法》審理，若國民黨不能接受憲法法庭依憲審理，現在卻要尋求一般法律審理案件，「國民黨的邏輯在哪？法理根據又是什麼？」

吳崢也反批國民黨「還有臉講要守護《憲法》？」國民黨從去年提出《國會職權行使法》及《憲法訴訟法》等修法，帶頭在立法院毀憲亂政，如今被宣告違憲，「你們是違憲累犯、慣犯，違憲的人在攻擊守護《憲法》的人，這不是作賊喊抓賊嗎？」

吳崢強調，在法律位階上，《憲法》應高於「國民黨立的法」，大法官若被不合憲的法律約制，就是「自廢武功」，國民黨口口聲聲說守護《憲法》，卻又攻擊、詆毀護憲的大法官，甚至去告大法官，真是恬不知恥。