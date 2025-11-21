藍喊修法「中配參政不受國籍法規範」！黃國昌：落地生根就是手足同胞

記者陳思妤／台北報導

國民黨團更宣示要修法，讓中配參政不受《國籍法》限制，國民黨立委羅智強還稱，「大陸地區不是外國」。對此，民眾黨主席黃國昌今（21）日稱，只要落地生根就是手足同胞，民進黨政府恣意解釋法規，導致新住民權利受侵害，前陸委會主委邱太三大概不會像現任陸委會副主委梁文傑這樣子在搞，正本清源之道還是要回到兩岸人民關係條例，如果有必要的話進一步修正。

原花蓮學田村長，中配鄧萬華因中國籍問題被解職，向花蓮縣政府提起訴願後，原處分被撤銷。不過，內政部強調，依照《國籍法》第20條明確規定，民選公職人員應於就任前完成放棄中華民國以外國籍的申請，並於就任後一年內提出完成放棄的證明文件。若未依限完成，主管機關依法必須啟動解職程序，地方政府也沒有自行解釋國籍法的空間。

不過，梁文傑昨天在陸委會記者會中被媒體問到，實務上中配無法達成提出放棄中國國籍證明，是否構成中配在台灣參政權已為死亡狀態？他坦言，目前來講可能是這樣的結果，但有些國家也不允許放棄國籍，例如阿根廷，當事人在台灣就沒辦法繼續擔任民選公職。

國民黨團昨天則宣示要修法，讓中配參政不受《國籍法》限制，羅智強還稱，大陸地區不是外國，從頭到尾沒有國籍法適用的問題。

民眾黨團今天舉行記者會，黃國昌表示，台灣是一個移民社會，不管先來後到，在這邊落地生根，「就是我們的手足同胞」，相信這是台灣人民大家的共識，目前有關於陸配、新住民的權益，因為新的民進黨政府恣意解釋適用自己創造出來的法規，導致這些新住民權利遭受侵害跟剝奪。

黃國昌還稱，前總統蔡英文時期陸委會的報告，跟總統賴清德時期比，「邱太三大概不會像梁文傑這樣子在搞」，正本清源之道還是要回到兩岸人民關係條例裡的條文，透過條例解釋適用，如果有必要的話進一步修正予以處理。

至於民眾黨若實行立委兩年條款，不分區立委備選名單中，就有中配李貞秀，黃國昌表示，民眾黨前主席柯文哲認為，在台灣有這麼多陸配跟新住民，政治上、生活上各方面權益應該要有自己的代表，所以讓李貞秀參加不分區，這樣的想法，「我們當然要想辦法加以貫徹」。

黃國昌批評，民進黨在法規上恣意解釋適用，造成很多新住民跟陸配權益遭受侵害跟剝奪，李貞秀部分會按照既定步伐往前進，相關因應跟程序，現在持續進行當中。他強調，不要隨著人家恣意解釋適用法規，就陪著民進黨跳探戈，正本清源是要回到兩岸人民關係條例。

民眾黨立委麥玉珍也稱，現在拿台灣身分證來為人民發聲、為新住民發聲，是這樣的概念。她表示，新住民在台灣一百萬人，只是代表居住在台灣的人民發聲而已，就是那麼簡單，為什麼搞到好像分裂、人民對抗，這才是心痛的地方。

