藍喊先審TPASS等預算 卓揆批「挑三揀四」：非正常國會應有態度

中央政府總預算至今仍未審查，行政院昨日指出，若總預算持續卡關，中央與地方多個項目都將受到影響。而國民黨團如今擬提案將TPASS通勤月票、河川整治等急迫項目先行付委審查。對此，行政院長卓榮泰無奈反問，「難道國防、外交預算不重要嗎？」更痛批藍委如此破碎地把預算拿出來挑三揀四，絕不是正常國會審查預算應有的態度。

卓榮泰今天下午出席運動推手奬表揚典禮，受訪時被問及藍營立委要把TPASS、治水、婚育等預算先付委審查一事，他表示，昨天自己已經有說過，預算能夠順利地審查，多照顧一個人、多做一哩路政府都願意，但同樣地，少照顧一個人、少做一項工程或一項政策，政府都會非常遺憾。

廣告 廣告

卓揆接著反問，難道國防預算752億不重要嗎？外交預算110億不重要嗎？大家當然覺得治水147億的預算很重要，運動部38.8億的預算也是全國年輕人最希望的。此外，還有地方補助637億，以及第一、第二預備金加災害準備金170億，這些都是跟人民的生活、安全息息相關，同時還有生育補助、對各縣市地方政府的軌道建設，哪一項不重要？只有TPASS、治水重要嗎？

卓揆強調，政府的預算3兆350億是一個整體，包括整體施政的計畫、想法跟藍圖，怒轟在野黨這樣破碎性地把預算拿出來挑三揀四，絕對不是一個正常國會審查預算應該有的態度。他也再度重申，還是誠懇希望國會能夠理性、審慎地面對中央政府總預算，只要經過合理的審查，在過程中政府都願意做充分、必要且完整的說明。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

總預算案尚未付委創憲政紀錄 卓榮泰：6縣市恐舉債

總預算未審「2992億元無法動支」 政院：TPASS斷炊影響百萬通勤族

花蓮F-16失事飛官跳傘！卓榮泰與防長通話 指示海巡空勤支援