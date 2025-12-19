藍喊老農津貼加碼至1萬5 綠:先審總預算.院版財劃法

政治中心／綜合報導

為了照顧農民，民進黨團召開記者會，要把現行每月8110元的老農津貼，提高到12000元，就在記者會前藍營也突襲開記者會，喊出目標是15000元，綠營不以為然，喊話若真的要照顧農民，包括明年度中央政府總預算與院版財劃法應該趕快審，不然錢要從哪裡來？

民進黨農業縣市立委一字排開，喊話要挺農民，讓老農津貼從現有的8110元，提高到12000元。

立委（民）陳素月：「113年調整老農津貼到8110元，相較於衛福部公告的，國民最低生活費的標準15515元，才達到52%多的一個標準而已。」

立委（民）劉建國：「台灣的一般縣市最低生活費，在這幾年已經提高到35%左右，但是我們的老農津貼到目前為止，兩次的檢討調整之後不到7%。」





民進黨團計畫下週，就在衛環委員會排案，但就在綠營開記者會前，藍營也不甘示弱，而且特意挑在民進黨黨團大會外開記者會，也呼籲政府照顧農民。

立委（國）林沛祥：「為了捍衛農民權益，把我們農民的津貼，基本上我們已經提案12000，但是不排除說，因為現在景氣相對樂觀，而且物價飛漲，不排除黨團提高到15000。」

立委（國）楊瓊瓔：「在土地以及房屋10來年，已經增漲77%土地房屋現值，所以應該將排富條款，在土地以及房屋部分，希望能夠提高到1000萬元以上。」





包括15000元、排富條款等，國民黨列舉多項目標，看在綠營眼裡，很不以為然。

立委（民）邱議瑩：「這樣的照顧其實不是像國民黨，這種突襲式的漫天喊價式的，不負責任式的召開記者會，呼籲國民黨黨團，如果真的有心要照顧農民的話，總預算財劃法是不是應該，要趕快審要趕快過呢。」

2026大選加溫，老農津貼加碼，藍綠持續隔空角力。

