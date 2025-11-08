藍喊蔣川共伴選雙北 綠盼林蘇聯手出擊

台北市長蔣萬安（右）於2022年就任台北市長至今，距離他的連任之戰僅剩約1年時間。圖為2022年台北市長交接儀式。（本報資料照片）

2026年首都市長選舉，國民黨現任市長蔣萬安將尋求連任，外界除認為蔣有現任優勢與市政曝光度，更關注副手李四川是否投入新北市長選戰，如蔣、李分戰雙北，可發揮「共伴效應」互相拉抬。民進黨雖有數人被點名，但局勢仍混沌，已有綠營人士熱議蘇新系蘇巧慧與正國會林右昌聯手戰雙北的可能性。

藍營議員指出，因民進黨尚無強而有力的人選可一搏，蔣萬安連任不難，但可能會帶給支持者「蔣必勝」的印象而不出來投票，屆時影響的不僅是蔣的得票數「好不好看」，也會影響議員選情。

另名藍營人士提醒，明年市長選舉關乎蔣萬安政治生涯的下一個階段，須在台北市民認為他「勝算很大」的情況下，維持一定投票率及票數，才有助鞏固他在黨內的政治地位與影響力，未來「前進中央」更具說服力。

值得注意的是，目前包含拆除公館圓環、輝達進駐北士科等亮點施政，都由李四川親自操盤，屆時若李確定參選新北市長，雙北共同生活圈將成為「蔣川共伴選戰圈」，起到相輔相成的選舉效果；即使李最後未參選新北市長，同樣也能成為蔣訴求連任的一大助力。

民進黨目前只有壯闊台灣創辦人吳怡農向黨中央遞交參選意願表，被點名的民進黨立委王世堅及吳思瑤皆婉拒參選，社民黨議員苗博雅未正面回應，僅稱「被點名參選北市長已經很榮幸了」。前立委段宜康日前提出「人選可能不在黨內」，也引起多方討論。

原傳出有意爭取代表民進黨參選新北市長的前祕書長林右昌，卸任祕書長後首度出國返台不久，就傳出擬轉戰台北市長，上周他訪以色列跨海評論輝達在台北總部，更被解讀劍指北市長。隨著綠委蘇巧慧被徵召選新北市長，綠營人士已私下熱議若由林右昌出戰北市長，蘇新系與正國會可跨河聯手拚戰雙北。