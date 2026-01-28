藍喊話「嚴審」關稅！余莓莓曝江啟臣參加傳產尾牙被老闆「喊這1句話」！

論壇中心／綜合報導

美國總統川普不滿南韓國會拖延貿易協定通過，因此宣布將南韓關稅由15%調升至25%，引發外界擔憂，台美關稅會不會在國會卡關，步上韓國後塵。對此，國民黨立場仍不變，表示會「嚴審」關稅，若關稅卡關恐對傳產業者來說相當不利，時事評論員余莓莓在《頭家來開講》節目上透露，國民黨立委江啟臣近日跑尾牙時，被傳產業老闆當面喊話「別再擋」！





余莓莓表示，江啟臣參加巨大自行車尾牙，董事長在台上還客氣的感謝江副院長為台美關稅的努力，不過另外一場尾牙就不同了，據朋友轉述，另個傳產業老闆在江啟臣還沒致詞前，就直接搶過麥克風說「拜託不要再擋關稅了」，因為江啟臣當時第一個跳出來扮黑臉說要嚴審關稅。

台中是傳產業重鎮，國民黨喊話要嚴審關稅，但大家長台中市長盧秀燕卻表態支持台美關稅，稱希望台美關稅只降不升，比15%更低更好，「沒有的話至少維持現行15%」。

