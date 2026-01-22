藍喊電視辯論、白叫陣賴清德 律師轟不務正業：就是不審總預算！

即時中心／綜合報導

中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰表示願意就總預算案直接與立法院辯論；然而國民黨回擊應辦3場電視辯論，民眾黨主席黃國昌甚至叫陣總統賴清德出來辯論。對此，律師林智群直言，「國家政策預算不在立法院辯論，難道要在路邊嗎？」藍白延會到1月底，審查預算的正事不做，搞一個不可能通過的總統彈劾案，搞政治鬥爭，「這叫不務正業」。

行政院長卓榮泰21日公開喊話，願就115年度中央政府總預算和立法院進行公開辯論；然而雙方不僅未在細節上獲得共識，在野陣營甚至不斷「加蔥」！不僅要求比照大選規格辦電視辯論，國民黨團主張加碼辯3場，分別由黨團總召傅崐萁對上卓榮泰、書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君，以及首席副書記長林沛祥與行政院秘書長張惇涵交手；民眾黨主席黃國昌甚至稱卓揆「龜縮」，叫陣總統賴清德出來辯論。

「國家政策預算不在立法院辯論，難道要在路邊嗎？」律師林智群對此直言，立法院院會全程直播，還會做成會議記錄，誰講什麼話都可以查，比電視台還棒，有什麼問題？他更點名羅智強，「那麼愛上電視台，乾脆去當名嘴好了。」

同時林智群還指出，藍白拒絕審查預算，但怕被罵，就把新的計畫抽一些出來處理，民進黨反對這樣選擇性處理，藍白就說民進黨反對。他直言，計畫預算都是民進黨提案的，人家幹嘛反對？「只有白癡才會相信藍白這種說法，大家反對的是選擇性審查預算；而且不經過委員會討論，這樣還算監督嗎？」

林智群痛批，藍白延會到1月底，審查預算的正事不做，搞一個不可能通過的總統彈劾案，搞政治鬥爭，「這叫不務正業」。

