藍喊「幫軍人加薪」立刻審總預算 鍾佳濱回這句

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（本報資料照片）

115年度中央政府總預算案持續卡關，國民黨立院黨團書記長羅智強昨表示總預算三把鑰匙都在賴清德總統手上，行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審總預算。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（30）天回應，保衛國家靠的是軍人、精良武器，不是靠薪水，「只有僱傭兵才是看酬勞去打仗」，呼籲在野不要再擋國防預算。

鍾佳濱表示，過去這幾年來，從前總統蔡英文到賴清德，對於國軍弟兄姐妹們都非常重視，尤其是國防部長顧立雄，被笑稱是「福利熊」，表示顧立雄對於國軍待遇的提升非常重視。

鍾佳濱說，一個部隊、一個軍隊能不能保衛國家，靠的是軍人、武器是否精良，不是靠薪水，只有僱傭兵才是看酬勞去打仗，因此肯定國軍官兵對保衛國家的付出，政府也應該盡力維持、提升，讓國軍有合理待遇，但今天問題不在於待遇，而是我方軍備是否能在對岸不斷提升挑釁、封鎖的情況之下，有足夠的軍備來防衛國家安全。

鍾佳濱強調，政府要給國軍充足的待遇、條件及精良武器，讓國軍能回應敵外的威脅，這才是必要的，因此呼籲朝野部分政黨，不要再擋軍購預算、不要再擋國防預算，尤其不要再擋能夠強化台灣國防的特別條例。

