藍喊「有公平初選」 傳李有宜將披藍袍戰2026

前民眾黨發言人李有宜退黨後，下一步說要先好好拼學業，但根據了解，他已和藍營大老們見面，聊過明年批藍袍戰2026的事，加上國民黨三重黨部主委王威元也透露，這回提名除了現任2席，會多+1席新人空間，對此李有宜回應「先專注學業」，但經營在地多年的藍營小雞已有抱怨。

國民黨新北市三重區黨部主委王威元透露，2026年選戰該區除了現任議員外，將額外提名一席新人，並強調將有公平的初選機制。 如今傳出國民黨內可能推出「類似同舟計畫」，讓李有宜恢復黨籍，對此民眾黨暫無回應。 李有宜則回應，目前沒有打算下一步，將專注於學業，見面都是地方上跑行程時碰到，但未來仍將積極爭取回到政壇服務大眾。

國民黨三重主委王威元（圖／TVBS資料畫面）

只是李有宜在2024立委選舉中以藍白合作拿下8萬多票，有一定的民意基礎。，若加入藍營初選，在地有意再戰2026年的前議員蔡明堂的兒子，蔡政呈表示，李有宜2022年曾參加國民黨初選未上，因此脫黨參選並被開除黨籍，儘管他當初初選沒過，也沒有脫黨參選，話似乎說的有點酸。

