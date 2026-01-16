藍嗆執政黨擺爛、眷改條例三讀通過修正 放寬老舊眷村認定至1996年

立法院會今（16）日針對國民黨立委羅智強提出的《國軍老舊眷村改建條例》修正草案進行表決，將國軍老舊眷村的認定標準從原本限定於1980年12月31日前興建完成的軍眷住宅，大幅放寬至本條例公布施行前、也就是1996年2月5日前興建且有改建必要的軍眷住宅。該案在藍白人數優勢下，以同意59票對不同意49票通過三讀修正。

立法院三讀通過《國軍老舊眷村改建條例》修正草案。（圖／資料照）

此次修法源於慈仁八村的爭議案件。該眷村於1989年落成，在眷改條例1996年施行後被列入需改善的老舊眷村名單，然而國防部在2011年撤銷慈仁八村的改建資格，眷戶因此提起行政訴訟，2015年上訴遭到駁回，判決確定。羅智強提案修法，將老舊眷村認定時間從「民國69年」大幅放寬至「民國85年」，並新增「且有改建之必要」的條款。

國民黨立委羅智強。（圖／中天新聞）

羅智強表示，這是為了解決「慈仁八村」50戶的「歷史共業」，並批評政府10多年來未有作為。然而國防部在協商過程中明確表示，修正條文含有「不確定法律概念」，指出認定基準不明確將衍生爭議，且恐怕會讓「留、反、散戶」跟進索償，面臨30億元財務缺口。他強調，這是當初因國防部疏失被丟包的眷村。對於民進黨質疑是特權案、弊案，他砲轟「民進黨窮到只剩下說謊」，「執政黨擺爛，在野黨來做」。最後全案經表決後三讀通過。

民進黨團幹事長鍾佳濱強烈反對此修法，表示羅智強的提案根本不是救濟案，而是特權案、弊案。鍾佳濱指出，羅智強所提的修法把定義國軍老舊眷村的年份拿掉後，當年依眷改條例興建完成的眷舍，都可能援引慈仁八村的案例要求改建。鍾佳濱批評在野黨立委為個案修法，貪圖個人私利，圖利特定族群，破壞人民居住正義。

