藍嗆民防手冊「好笑」 張益贍轟：拋棄蔣介石、擁抱吳石！

台灣普發民防手冊，遭國民黨前發言人李明璇酸「第19頁寫『若台灣受軍事侵略，任何戰敗、投降訊息都是假訊息』很好笑」。 政治評論員張益贍痛批，李明璇說不投降不是政府該做的，反過來的意思是國民黨若執政他們就會投降？蔣介石戰敗逃台灣繼續反共，不是國民黨精神嗎？李明璇現在「拋棄了蔣介石，擁抱了吳石」，幫中共大外宣！

而台灣民防手冊第19頁遭國民黨譏笑，張益贍在《台灣向前行》節目中秀出瑞典民防手冊內容跟台灣一樣，也是「如果瑞典受到其他國家的攻擊，我們將永不放棄，所以所有關於停止抵抗的資訊都是虛假的」打臉！張益贍直指，在戰爭都會有很多的謠言，最厲害的謠言就是，你們已經投降了。

張益贍表示，李明璇已經在開始示範，如果中共對台灣進行武力攻擊，李明璇會講什麼，國民黨人會講什麼，就是講類似的話，我們應該投降，我們不應該抵抗，這不是李明璇要的東西嗎，投降誰最開心？中共最開心。李明璇所代表的國民黨一部分人，就是投降主義，不只是在戰時，在現在和平時候，他們就開始不斷地鼓吹投降論。













