藍嚴斥童子瑋抨擊市政別有用心

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟斥議長童子瑋連番抨擊市政言論明顯是政治操作別有用心。（記者楊耀華翻攝）

記者楊耀華∕基隆報導

國民黨基隆市黨部十二日嚴正駁斥議長童子瑋連番抨擊市政言論，明顯是政治操作別有用心，且在日前傳出總統賴清德「勸進」參選市長的消息後，童便猛烈攻擊市府、散播錯假訊息，其背後的政治算計令人高度懷疑。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，基隆市政府十一日晚間依據專業決定十二日照常上班上課後，議長童子瑋隨即在臉書發文抨擊是「迎合雙北而忽略市民的安全」意圖討好選民，這種為政治利益而抨擊專業決策的行為，不僅擾亂正常社會秩序更影響整體經濟發展。

黃申棟說，日前童子瑋在電動公車補助議題上刻意造謠，稱「市府以充電站不足為理由推遲採購」導致中央二點三億補助款無法保留，黃申棟澄清指出交通部於今年三月核定補助基隆市採購九十三輛電動公車，市府考量實際需求與充電站等配套設施的建置進度，決議分階段採購，首批採購三十輛新車。

黃申棟強調，市政建設應實事求是，若為了好大喜功而一次性大量採購，卻沒有足夠的配套，只會造成車輛閒置，就像買了晚餐卻不吃只會變成廚餘，沒有配套的採購才是真正浪費人民的納稅錢，交通部長陳世凱並明確承諾中央對基隆市電動公車的補助將持續進行、不會因為今年未全數發包就失效，童子瑋「市府採購失當造成二點三億損失」的說法，完全是刻意扭曲事實、製造恐慌。