藍團批:公廣集團新任董監事提名擺爛 文化部違法



(記者蕭文彥台北報導)

公廣集團本屆董監事任期早在今年5月19日屆滿，依《公共電視法》第十六條規定：「董事任期屆滿六個月前，應依第十三條規定改聘之。」截至10月30日，行政院與文化部遲遲未提出董監事提名名單，已經違反《公視法》的規定。



國民黨團今(30)上午召開記者會，嚴厲譴責行政院和文化部擺爛，遲不願提出第八屆公廣集團董監事人選，根本是知法、玩法、亂法，還變本加厲公然違法，有計畫擺爛，意圖拖過大罷免。國民黨團嚴正要求行政院和文化部盡速依法行政，提出完整人選給社會大眾檢驗。



書記長羅智強表示，民進黨執政不會，擺爛最會，公廣集團董監事按照法定期程，要提前在半年前將新一屆董監事人事案送出，且本屆董監事均任期屆滿，民進黨政府居然能拖將近一年時間，遲遲送不出新任人事案。民進黨政府的行政機關鑽法律漏洞，延宕公廣集團改組，意圖壟斷媒體資源的做法，國民黨團提出嚴厲譴責。



羅智強指出，公然違法、公器私用，這就民進黨對待公廣集團人事案的態度，完全充滿政治盤算，利用延宕人事，讓現任民進黨所能掌控的董監事，繼續無限期延任下去。民進黨別說延任3年，30年民進黨也不是不敢，這就是文化部真正擺爛11個月人事案的陽謀。國民黨團要求行政院和文化部盡速依法行政，讓公廣集團按《公共電視法》規定，提出完整人選。



首席副書記長林沛祥表示，民進黨政府是知法、玩法、亂法，現在是公然違法，遲不提出新任公廣集團董監事，這不是行政疏失，而是有計畫的行政擺爛，更是遭監察院認證的行政怠惰慣犯。本該是行政表率的行政院和文化部，公然持續踐踏《公共電視法》，惡意癱瘓屬於全體國人的公共媒體。法定提名時間已過10個月，行政院和文化部兩手一攤、裝聾作啞。



林沛祥指出，行政院擺爛是有前科紀錄，公共電視董監事改選，過往都是民進黨政府失能的重災區，光是第七屆董監事就延宕三年967天，導致決策停擺、士氣低落，例如發生公共電視新聞資料無端被刪除，華視新聞連續內容出包，新聞媒體公信力嚴重流失，且在監察院糾正報告清楚記載可查，並指出行政院罔顧多屆董監事長期延任，難辭怠失之責。



林沛祥表示，民進黨政府並沒有在監察院的糾正報告中學到教訓，反而變本加厲，有問題的往往不在制度，在於執政者只想貫徹黨意的獨裁心態，寧願公然違法，也不願提出讓國人能夠接受、國會能夠檢驗，以及社會高度期待的專業名單。對人事延宕的理由，文化部竟然說是「專業人士不想被羞辱」而婉拒提名，但問題是，連一份名單都沒提出，審查程序都未啟動，何來羞辱之說？文化部根本是在找遮羞布，甩鍋給立法院。



林沛祥提出嚴正要求，行政院和文化部停止違法行為，履行法律賦予職責，盡速向立法院提出完整第八屆公視董監事候選人名單，讓公廣集團治理回歸正軌，接受全民與國會檢驗。



文化大學新聞系教授莊伯仲表示，本屆公廣集團董監事任期到今年5月19日，迄今仍未提出新任董監事名單，今年一月中旬，就有媒體開始探討相關議題，但行政院與文化部始終不聞不問，最後不了了之。到了十月中旬，中山大學羅世宏教授就痛批文化部裝死，把《公共電視法》當塑膠、擺設。



莊伯仲指出，過往公廣集團董監事並非沒發生過人事案難產情形，大都卡在審查過程，最後選不出董監事；第四屆董監事因此延任三年。莊伯仲希望文化部對外說明，為何遲遲提不出董監事名單？且在今年1月19日，就已經公布15位按照政黨比例所推派的審查委員名單。坊間臆測，執政黨為了大罷免而避風頭，但無論是726或823，都已經過了將近三個月，文化部遲遲提不出名單，若有難言之隱，應該對外說清楚。



此外，莊伯仲希望未來所提出的董監事名單，要客觀中立、具備專業、跨黨派，在修法後的《公共電視法》已經修法將同意門檻降至2/3通過，董監事人數由原來的17-21人，下修到11-15人，期待董監事人選的產生，能夠水到渠成。



台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚表示，《公共電視法》修法後，文化部要在本屆董監事任滿前半年，聘任下一屆董監事，整個作業期程需8-10個月，提出名單給公共電視審議小組審議。賴祥蔚認為，無論是文化部長李遠還是承辦公務員，不可能不熟悉《公共電視法》相關規定，文化部必須公布作業時程，到底是哪裡出了問題而卡住？不要讓公務員背政治力干預的黑鍋。



賴祥蔚說，根據他所了解，李遠部長曾徵詢部分現任董監事續任的意願，但未徵詢所有現任董事，李遠部長必須公布他認為適合續任董事的條件，以及新任董事人選的條件，避免政黨或部長個人喜好成為選任唯一標準。賴祥蔚希望提名董監事要具備專長，不一定要是某個資深明星或演員，要願意參加會議、認真開會。