藍地方人選產出「各走各路！」 地方憂「內戰分裂」

台中市協調破局，立法院副院長江啟臣（白衣）與立委楊瓊瓔（粉背心）姐弟之爭牽動選情。（圖／東森新聞）





迎戰2026，民進黨提名作業進入尾聲，反觀國民黨不少縣市人選還沒有拍板，地方焦慮聲四起。台中市協調破局，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔「姐弟之爭」牽動選情。另外，新北市部分，黨中央希望農曆年前拍板，市長侯友宜說，將在適當時機扮演好自身角色，盼市政能順利延續。

記者vs.國民黨主席鄭麗文：「主席會幫忙協調嗎？下午接受訪問好不好，（我現在趕著回去開會）。」

關於2026年選戰議題，國民黨主席鄭麗文一概不回應，跑給記者追。此刻當民進黨提名進入尾聲時，藍營還有多縣市仍在協調，甚至不少優勢選區出現喬不攏情況。

立法院副院長江啟臣：「希望黨中央能夠發揮智慧，然後解決問題，目前基層的聲音，或許黨中央可以多聽聽，也希望黨中央能夠盡快設法來解決，我們基層的焦慮聲。」

地方焦慮，但黨中央表示，如果台中內部協調無法定於一尊，根據黨規定就要進行初選，只是也怕因此種下嫌隙。新北市提名尚未完成協調，鄭麗文希望農曆年前能拍板。

新北市長侯友宜：「我會扮演好我自己的角色，在適當的時機找出最適合的人，我們希望我們所有的市政，都能不斷延續下去。」

侯友宜交棒給誰，未來選戰中絕對少不了他的輔選聲影。根據了解，目前呼聲很高的台北市副市長李四川，傾向比照當年侯友宜參選時3月請辭。但侯友宜認為，民進黨早已提名起跑，希望藍營提名人在農曆年多亮相，也能穩固聲量。

只是藍營現在，還無法決定提名機制與整合路線。此時黨主席鄭麗文又拋出希望在上半年完成鄭習會，讓基層憂慮。

立委（國）謝龍介：「誰跟誰會不是重點，而是能創造台灣的和平，才是重點。」

國民黨發言人牛煦庭：「不管是兩岸也好，或者是國際也好，這些政治局勢的時候，大家要從純粹理性利益的角度出發，而不是純粹以情感的角度出發。所以我想國民黨即便有時候在情感的戰場上會吃虧，但在守護國家利益的部分，我們絕對寸土不讓。」

2026還沒開打，就怕選情詭譎，藍營先自我消耗。

