藍執政縣市多 賴籲速審總預算

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》等爭議法案，在野黨提出對賴清德總統彈劾案，表達不滿。賴總統21日出席活動強調，民主政治就是政黨政治，平日互有競爭合作，但對外「我們只有一個國家」。他並就立法院仍未審查中央政府總預算，呼籲應以國家利益為最優先考量，盡速通過。

賴清德昨受邀到新竹縣參加後憲北部地區聯誼會的會長交接典禮，他表示，憲兵不只是維護軍中的紀律，其實也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐的基石。

賴清德強調，無論現役或後備憲兵，都是守護國家的重要力量，他上任後成立「全社會防衛韌性委員會」，過去1年多來，大力推動各縣市災害防治的工作，同時也強調軍民力量的整合，把地方的救援力量跟漢光演習結合在一起。

他表示，自己深信後備軍人的價值，不只在戰時才被動員，他更以三軍統帥的身分，給予大家新的使命，也就是希望每位後憲，每年都能妥善規畫災防跟救災訓練，而每位後憲都應該盡全力參與，強化防災救援能力。

對於當前朝野對立，賴清德指出，民主政治就是政黨政治，政黨政治彼此競爭，不同政黨沒有關係，但同一個國家比較重要。平時不同政黨，競爭又合作，但對外「我們就是團結一致，我們只有一個國家，我們一起努力、一起奮鬥。」

此外，賴總統出席「醫療韌性守護健康台灣」研討會時表示，今年啟動「健康台灣深耕計畫」，規畫5年投入489億元。為了提高藥品韌性，行政院日前通過4年「國家藥物韌性整備計畫」，總經費約240億元，希望面對天災、地緣政治變化時，也能確保民眾用藥安全，不過，這些事情都必須在預算通過後，才能正式執行。

他表示，《憲法》規定中央總預算要在前一年度的最後一天審竣，但到現在都還沒有。賴強調，政黨競爭難免，但國家利益還是要放在最優先，中央政府總預算是「不分藍綠」，且目前執政縣市長是藍營比較多；而總預算有1/3是直接撥給地方，中央編列計畫型補助實際也都是地方使用，明年有許多新計畫要推動，需要總預算盡速通過，希望各方幫忙。