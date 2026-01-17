藍基層快瘋了！凌濤爆2026初選大混戰內幕 喊話黨中央快做一事

有媒體人預言國民黨2026 可能會大敗，有五個縣市包含新北市、新竹縣、嘉義市、彰化縣，還有宜蘭縣。對此，國民黨桃園市議員凌濤直言，新竹縣、宜蘭縣、台中市近來初選紛爭，的確讓支持者非常焦慮，他呼籲黨中央要趕快弭平初選進入戰鬥模式。

有媒體人預言國民黨2026 可能會大敗，有五個縣市包含新北市、新竹縣、嘉義市、彰化縣，還有宜蘭縣。（圖/資料照）

凌濤16日在友台政論節目《國民大會》中表示，這在競爭過程其實是很憂心的，國民黨從2022年走到現在，過去初選很多也採用全民調，比較符合在未來選戰結果的選民分布意向，結果宜蘭縣採全民調、台中還沒共識、新竹縣採三七制（民調7成、黨員投票3成），三個縣市有不同版本的初選，基層支持者當然超級焦慮。

國民黨桃園市議員凌濤。（圖取自凌濤臉書）

凌濤指出，宜蘭之後還要藍白進行討論，還好擬參選人吳宗憲跟張勝德達成全民調共識，3月再跟民眾黨陳琬惠比拚，時程已經稍晚但還可以；可是新竹縣的情勢，他認為「沒有那麼樂觀」，對手以逸待勞，國民黨內已經爭成如此，那七三比要如何動員黨員也是一個問題。

凌濤最後建議，黨中央其實可以更快速給出一致標準，例如全民調統一某一天辦理，而非各縣市個別辦理，應該要有一個標準跟白營對談，現在連優勢選區台中市也還沒有共識，會讓人感到焦慮，黨中央真的要趕快弭平初選進入戰鬥模式。

