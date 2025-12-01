藍堅持國情報告要問答 鍾佳濱：根據《憲法》不能有實質質詢

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。資料照



總統賴清德說，若朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願到國會就國政方針向人民報告，但立法院國民黨團堅持一定要問答，民進黨團幹事長鍾佳濱今（12/1）表示，不能有實質的質詢，總統是《憲法》的守護人，一定會合憲、依法來進行。

針對在野黨要求國情報告必須有問答，鍾佳濱上午受訪強調，這件事情還是回歸到《憲法》，因為在去年《立法院職權行使法》修法之後，關於總統的國情報告要如何進行，大法官憲法法庭已經做出了明確的解釋。

鍾佳濱說，合憲的部分就是強調，立法院可以邀請、總統也是可以來，但是不能有實質的質詢，因為根據《憲法》，只有行政院向立法院負責，立法院可以對行政院提出質詢，如果背離了這樣的邏輯，就是侵犯到立法院跟行政院的職權。

鍾佳濱強調，他相信總統不會去侵犯到《憲法》上，對於行政立法機關的質詢，而且總統也是提到，合憲、依法，「總統是《憲法》的守護人，我們一定會合憲、依法來進行。」

