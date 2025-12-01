藍多執政縣市「找無強棒」選？ 黨內嘆：主席麻煩大了
民進黨已經啟動2026布局，但是，2026誰出馬藍營沒人接手？！盤點國民黨地方選情，在宜蘭、新竹縣、彰化和嘉義市雖然有執政優勢，但人選遲遲沒有確定，讓基層好焦慮，就怕把長期執政的縣市拱手讓人，將失去地方包圍中央的優勢。
國民黨立委謝衣鳳閉口不談，選還是不選彰化遲遲未鬆口，也讓彰化縣選情充滿變數，縣長王惠美即將卸任，雖然目前有工策會總幹事洪榮章，縣府參議柯呈枋表態，加上頻頻被點名的謝衣鳯，但黨內卻沒有動靜，都讓基層爆發焦慮，同樣還有宜蘭縣，藍營包括立委吳宗憲，議長張勝德有意參選，甚至也有人支持無黨代理縣長林茂盛，看似群雄爭霸，但黨中央也還沒有確定人選，地方人士直言等於空談。
立委（國）賴士葆：「藍白都有（人選），我們的立委吳宗憲，還有白營的陳琬惠都想選，怎麼整合啦，怎麼整合非綠的力量，這個非常重要。」
立委（國）洪孟楷：「還有一年時間，我們一定會在適當的時候，推出適當的人選，步伐持續都在走，一定會後發先至，這一點我們對黨中央，對各縣市都有十足信心。」
雖然藍委不擔心，但還有新竹縣，雖然副縣長陳見賢宣布參選，但黨內還有藍委徐欣瑩、林思銘，近期也動作頻頻，另外，嘉義市長黃敏惠4屆任期長達17年，被黨中央認為不是艱困選區，但遲遲推不出接班人選，明年選舉多個地方，縣市長人選尚未明朗，加上綠營早已啟動布局，藍營能否延續政權，只怕投下變數。
國民黨發言人江怡臻：「我們在宜蘭、新竹縣、彰化、嘉義市也有深厚的執政基礎，目前正在積極整合，一定要提名最強最適合的候選人，迎接勝選。」
前總統陳水扁認為，總統賴清德有望翻轉藍綠版圖，而藍營基層盼望2026地方選舉延續地方包圍中央氣勢，但地方一輸，就怕重返執政的道路更加困難重重。
