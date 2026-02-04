藍多縣市人選仍未出爐 郭正亮揭真正緊急縣市：久了會破局

2026年九合一選舉進入倒數，但目前國民黨新竹縣長、台中市長與宜蘭縣長人選仍未出爐。對此，前立委郭正亮認為，國民黨在一些地方雖然看似有爭端，實則大勢底定，有些地方則不急，但新竹縣是真正緊急、情況嚴重，因為當地初選是真正的對決，兩方各有堅持，時間久了恐會破局。

郭正亮今（4）日在中天網路節目《綠也掀桌》談論國民黨黨內初選相關問題，他提到，據自己了解，國民黨不太可能在過年前處理完初選問題，且在他看來，國民黨黨中央也沒有急著要處理此事，因為有些地方雖然看起來有爭端，但實際上已大勢底定，如台中市。此外，在宜蘭縣方面，有意角逐宜蘭縣長提名的國民黨立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德，都同意進行全民調，國民黨在當地也不急。

「真正急的只有新竹縣，而且被認為時間久了會破局」，郭正亮接著說，國民黨黨中央在新竹縣沒有大魄力做處置，之所以會有這種情況，是因黨內分裂、「黨中央兩邊都有」，甚至有傳言，稱地方出身者都支持新竹縣副縣長陳見賢、國會系統者則較挺國民黨立委徐欣瑩。

郭正亮建議，由於徐欣瑩認為陳見賢沒離開地方黨部，國民黨應先製造出公平競爭的環境、「願者服輸先確定」，大家再開始比賽。他並直言，新竹縣初選是真正的對決，兩方各有堅持，而除了新竹縣，國民黨在其他縣市的情況沒那麼嚴重。

