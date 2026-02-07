藍大咖先後訪美 親美路線成考題

台中市長盧秀燕（右二）受訪時表示，台美關係從來都不是小事。（馮惠宜攝）

在美國力促台灣通過國防特別預算之際，台中市長盧秀燕預計3月訪美，國民黨主席鄭麗文也規畫今年上半年出訪「先陸後美」。涉外人士透露，由於在野黨在立法院聯手阻擋政院版國防特別預算付委，加上國民黨副主席蕭旭岑日前率團赴大陸進行智庫論壇，卻酸AIT處長谷立言在國務院體系「只比科長大一點」，讓美方質疑國民黨是否仍維持過去「親美路線」，也希望能在盧、鄭等人訪美時確認清楚。

盧秀燕7日強調，台美關係從來都不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全、兩岸的和平，以及整個區域的繁榮與穩定，因此要更加重視，且不斷爭取國際支持。立法院副院長江啟臣表示，依美國國務院職等，AIT處長屬「大使級」，若對照軍方階級則等同「中將」。高雄市長陳其邁則直批，「以科長這個稱呼，我覺得是一種非常不禮貌的行為」。

雖然美方一再強調不會干涉台灣內政，不過涉外人士指出，美方對於藍白擋下國防特別預算一事非常在意，除積極透過谷立言與在野黨溝通，希望能了解國民黨與民眾黨的想法，並說服藍白盡速通過相關預算外，也期盼能透過在野黨政治大咖訪美機會，確認其政治和外交路線。

民眾黨主席黃國昌今年1月12日至14日率黨團訪美，美方就對民眾黨處理國防特別預算作法表示關切，但涉外人士表示，比起軍購，美方更關心在野黨是否仍然「親美」，還是受到來自對岸壓力；對於盧秀燕訪美行，美方關切焦點也是一樣，雖然盧對於國民黨中央的政策涉入不深，但以盧在黨內的高人氣和份量，仍被美方視為重要的參考指標。

更令美方在意的是鄭麗文的訪美行，涉外人士透露，除國防特別預算外，美方對國民黨近日與中共先舉行智庫論壇，以及蕭旭岑酸谷立言的言論非常在意，質疑國民黨在鄭麗文接任黨主席後，是否已改變過去的「親美路線」。尤其鄭麗文「先陸後美」的行程規畫，更被視為「比起美國，是否更看重中國」。

他說，雖然今年1月台北論壇基金會董事長蘇宏達先行訪美與美方政界人士溝通，強調國民黨最重視與美關係，不過美方更在意的是國民黨「怎麼做而不是怎麼說」，也會繼續觀察鄭麗文和國民黨幾位大咖的言行，再來決定未來鄭的訪美規格與安排見面的層級。