藍大咖缺席黨部升旗？鄭佩芬提「這件事」質疑鄭麗文在清除舊勢力！

國民黨主席鄭麗文今天上午首次以黨主席身分，出席國民黨中央黨部舉行的元旦升旗典禮，不過卻只有零星立委到場，藍營大咖如前主席馬英九、吳伯雄、蔣萬安等人皆未到場。對此，資深媒體人鄭佩芬在《頭家來開講》節目上舉「國民黨中央委員選舉」來分析，質疑鄭麗文恐怕在清除舊勢力。

鄭佩芬表示，元旦要看的就是朝野互動和黨內互動，國民黨除了今天很多大咖沒到黨部升旗外，深入追究後才發現國民黨問題非常大，「這次國民黨中央委員選舉很多立委、地方諸侯、縣市首長都落榜，是不是因為黨中央在清除黨內舊勢力？」黨中央會有一份配票名單，而這些人落榜顯然不在配票名單內，而選上的卻是連勝文的弟弟連勝武，其他人是不是黨中央刻意刷掉？

國民黨元旦的黨內互動似乎透露端倪，從中央委員選舉到元旦黨部升旗沒有大咖出現，剛接任黨主席的鄭麗文在未來2026或2028選舉上恐怕還是有許多問題。

