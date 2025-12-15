藍天日比例近九成 台南表揚38個空品維護績優單位

台南市長黃偉哲頒獎表揚空品維護績優單位，感謝其在交通、營建與空品改善上的具體貢獻。(記者林怡孜攝)

記者林怡孜/台南報導

台南市政府環保局日十五在台南市美術館二館舉行「一一四年度空氣品質維護績優單位表揚典禮」，由市長黃偉哲親自頒獎，表揚卅八個在空氣品質改善上表現突出的單位，涵蓋營建工地、交通運輸、企業、校園與社區等多元領域，展現台南推動空品治理的整體成果。

黃偉哲表示，今年截至十月底，台南藍天日比例達百分之九十，創下近五年同期最佳紀錄，相較前五年平均提升十八點七%，也比去年同期成長三點七%；同時，臭氧八小時值、PM十與PM二點五濃度皆持續下降，空氣品質改善成效已明顯反映在市民日常生活中。

在營建管理方面，今年自全市約一萬二千處工地中選出三處優良營建工地，獲獎工地除落實污染防制外，也導入科技監測、低噪音工法、低污染機具及廢棄物循環再利用等作法，兼顧施工品質與環境保護。

交通污染管制方面，台南機車不合格複驗率持續維持九成以上，顯示定檢站協助車主改善車況成效穩定，環保局也表揚十一家優良機車定檢站，肯定其推動無紙化作業與維修輔導。柴油車組則依客運、貨運、企業、學校及特定區域分類，分別選出表現優良單位，鼓勵落實保檢合一與低排放管理。

此外，今年共有二百一十二處空品淨化區及綠牆參與評比，最終選出八處優良案例，透過植栽綠化閒置空間、結合地方特色設計，不僅改善空氣，也提升社區環境品質；校園端則以垂直綠牆作為環境教育示範，兼顧學習與空品改善。室內空氣品質方面，今年有二處公告場所及六處非公告場所獲得表揚，環保局同步推動種子教師與在地輔導制度，協助學校、醫療與長照機構建立自主管理能力。

環保局表示，空氣品質改善是一項長期工程，未來市府將持續以創新與永續為核心，讓台南的空氣品質持續穩定向好。