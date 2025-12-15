藍天比例創最佳紀錄 南市表揚 38 績優單位





臺南市政府環保局今（15）日於南美館二館舉行「114 年度臺南市空氣品質維護績優單位表揚典禮」，由市長黃偉哲表揚38 個在空品維護領域表現亮眼的單位。獲獎者橫跨營建、交通、企業、校園到社區，展現南市在空品治理上的多元成果。

市長黃偉哲表示，今年至 10 月底，臺南藍天日比例高達 90%，創近5年同期最佳紀錄；較前5年提升 18.7%，也較去年同期成長 3.7%，同時，臭氧8小時值改善 5.4%、PM10 改善 17.2%、PM2.5 改善 22.2%，空品變好的速度大家都看得到。

在營建領域方面，今年從全市 1.2 萬處工地中選出 3 處「優良營建工地」，獲獎工地不僅落實污染防制，更導入科技監測、低噪音工法、低污染機具與廢棄物循環利用等措施，展現高度環保責任。

在機車管理方面，本市機車不合格車輛複驗率今年仍維持 9 成以上，顯示定檢站積極協助車主改善車況成效良好。環保局特別表揚



11 家優良機車定檢站，肯定其推動無紙化、落實維修輔導等具體成果。

柴油車組別則分為客運、貨運、企業、學校及特定區域5大類，今年均選出第一名得獎單位，以肯定其落實保檢合一、維持車輛低排放及汰換高污染車輛等行動，為降低移動污染貢獻良多。

今年亦有 212 處空品淨化區及綠牆參與考核，最終選出 8 處優良案例。得獎單位以植栽美化閒置地、融入地方文化與創意設計，展現綠美化與社區凝聚力的雙重成效。學校端也透過藤本植物打造垂直綠牆，不僅改善室內空氣，也成為環境教育的示範亮點。

在「室內空氣品質優良場所」部分，今年共有 2 處公告場所及 6 處非公告場所獲獎。環保局除持續辦理競賽外，也導入「種子教師遴選」及在地輔導制度，協助缺乏經驗或資源的場域投入「室內空氣品質自主管理」，帶動更多學校、醫療與長照機構改善室內空氣。

環保局表示，空品改善需要政府、企業與市民共同投入。今年獲獎的 38 個單位，是臺南空氣越來越好的重要推手。未來市府將持續以創新與永續為核心，推動智慧化空品管理，並邀請更多市民與各界加入行列，讓臺南的藍天一年比一年更多、空氣一年比一年更清新。

