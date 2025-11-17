「藍天白雲慈濟人」救災從不缺席！劉世芳拜會證嚴法師誠摯道謝

即時中心／高睿鴻報導

我國知名慈善組織「慈濟」，長年以來積極投入公益活動，甚至還全力協助政府防救災、收容安置、救助民眾等工作；對此，內政部長劉世芳近日前往花蓮靜思精舍，拜會慈濟「證嚴法師」，並與慈濟功德會、慈濟慈善事業基金會幹部深入交流。劉世芳當場對證嚴、慈濟團隊表達誠摯感謝，更提到慈濟前後共培訓1萬4千名防災式，對比全國共培訓11萬人，慈濟的培訓量竟已能佔到10分之1。

劉世芳表示，期待慈濟能與政府繼續合作、擴大培訓防災式；同時亦提及，今（2025）年參訪夏威夷時，州政府特別提及，慈濟於茂宜島大火後全力支援，並表達衷心感謝之意。

劉世芳也提到，自己同樣特別感謝慈濟人，因此每逢重大事故，總能第一時間看到身著「藍天白雲」制服的慈濟人，戮力於現場協助的身影。她接著說，今年3個大型風災、以及花蓮堰塞湖事故，更看能到慈濟人，不分日夜、不畏豔陽、頂著大雨救苦救難，無論是慈善或醫療層面，都一直扮演「公部門的最大後盾」。

據悉，板橋靜思堂更是首度參與防災協作中心演練，當鄉鎮市區轄內遭逢重大事故時，結合慈濟人、防災士、替代役與志工力量，規劃協助進行災民疏散撤離、收容處所收容安置、物資發放等緊急協助。目前，正在全國368鄉鎮市區全面擴大推動與執行。

內政部長劉世芳拜會慈濟。（圖／內政部提供）

另，消防署長蕭煥章也感謝中央災害應變中心開設後，慈濟人也立即派員進駐，轉達各地緊急應變需求，由藍天白雲慈濟人同步趕往支援；此外，也與慈濟簽署合作協議，遇有國際人道救援派遣特搜、專機出動時，也由慈濟備置各項緊急物資，一同載送前往受災國執行國際人道救援。

他也提到，去年花蓮0403地震時，慈濟立即開設收容安置中心，福慧隔屏與床及時到位；細微的關懷，更讓日本政府驚嘆不已。甚至，諸多國際人道救援團體，紛紛來花蓮向慈濟取經，既是重要的國際交流、也展現慈濟人的精神。

證嚴法師則開釋引導：「這都是本份事，點滴累積與付出，都是全球慈濟人的合心投入」。她說，「親幫親、鄰幫鄰」，無論政府或民間，都是真心為人民付出；同時也感謝部長劉世芳及各政府部門，讓慈濟能做事更快速。證嚴法師也提到，9月馬太鞍溢流光復受災後，全台鏟子超人紛紛湧入災區幫忙；這讓她相當感動，認為台灣的確「以愛為寶」。

最後，劉世芳再次感謝證嚴法師與慈濟人，對於政府的協助與支持；也期待未來能與慈濟繼續密切合作，協同參與鄉鎮市區防災協作中心運作，執行疏散撤離、收容安置、物資發放等緊急應變工作。

