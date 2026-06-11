藍天碧海映橘紅 石門天人菊盛開 鋪展北海岸夏日花毯
▲沿著步道漫步，一邊吹著海風、一邊欣賞花海與海景同框的畫面，彷彿置身異國海島。(圖:新北市景觀處提供)
夏日北海岸除了湛藍海景與沁涼海風，如今更增添一片熱情綻放的橘紅花海！位於新北市石門區的風箏公園，近來天人菊陸續盛開，大片鮮豔花朵沿著濱海步道綿延綻放。在藍天、大海與綠地的交織映襯下，勾勒出充滿夏日風情的療癒視覺饗宴，近日已吸引大批慕名而來的遊客前來散步、賞花與拍照打卡，成為北海岸最夯的夏日暴紅景點。
新北市景觀處長林俊德十一日表示，目前正值天人菊最佳賞花期，預計花期可一路持續至暑假期間。他熱情邀請全國民眾把握夏日好天氣，造訪石門來趟洗滌身心的北海岸賞花小旅行。
林俊德指出，天人菊因具備極佳的耐風與耐旱特性，常見於沿海地區，亦是眾所皆知的澎湖縣縣花。每年五月至八月迎來盛開季節，石門風箏公園的橘紅花海隨風搖曳，宛如替綿延的海岸線鋪上一層厚實的暖色調花毯。
除了風箏公園的艷麗花海，景觀處也推薦民眾規劃一日輕旅行，順遊石門周邊的熱門地標。民眾可先前往鄰近的老梅綠石槽，欣賞特殊的「潮溝」與「海蝕溝」海岸地形。每年三月至五月間，石槽表面覆滿鮮綠色海藻，是季節限定的自然奇景，目前雖已進入末期，民眾仍可把握最後綠意；隨後可漫步至台灣本島最北端的富貴角燈塔，感受北海岸特有的悠閒與壯闊。
林俊德強調，夏季花海搭配藍天碧海，是新北市引以為傲的亮麗風景線，歡迎民眾多加利用大眾運輸工具前往。他也特別提醒，夏季氣候高溫炎熱，民眾外出旅遊務必做好防曬並隨時補充水分，避免中暑。欲掌握最新花況與更多新北市賞花資訊，可上臉書搜尋「賞花快報」粉絲專頁，即時獲取第一手花季情報。
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