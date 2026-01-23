藍姐弟之爭江和樹批爛戲：年輕人看不下去

▲江和樹認為藍營若繼續爛戲拖棚，將流失更多年輕人的支持。（圖／翻攝江和樹臉書，2026.01.23）

[NOWnews今日新聞] 根據最新台中市長選舉媒體民調，民進黨何欣純已拉近與江啟臣的差距，且在30歲以下的族群，超車江啟臣9個百分點。台灣民眾黨中央委員江和樹今示警，數字顯示國民黨的姐弟之爭已變成「歹戲拖棚」，年輕人沒耐心看下去，連民眾黨支持者也慢慢轉向。

江和樹透露去年一份內參民調，民眾黨支持者近半數認同江啟臣參選台中市長，但國民黨「姐弟之爭」持續近2個月，不僅藍營新人和支持者感到焦慮，白營似乎也失去耐心。根據《TVBS》今（23）日發布的最新民調，何欣純支持度急起直追，與原本大幅領先的江啟臣只縮小到15個百分點、和楊瓊瓔差距2個百分點，且年輕人支持度大幅增加，30-39歲落後江啟臣2個百分點、20-29歲逆轉成44%比35%，大幅領先江啟臣。

台中市議員、民眾黨中央委員江和樹感慨，市長盧秀燕民調支持度高，且在2024成功示範地方藍白合，因此民眾黨決定市長一役禮讓國民黨，如今卻成皇帝不急、急死太監。何欣純已起跑2個月，支持度慢慢上升，現在都要過農曆年了，國民黨還在慢慢磨合，雖然這是藍營家務事，還是希望趕快整合、拿出好的政見爭取市民支持。

江和樹說，民眾黨支持者原就偏年輕，但年輕人已經慢慢轉向何欣純，這是很大的警訊，代表支持柯文哲的選民，不見得支持國民黨候選人，更別說藍營到現在還喬不好，標準的爛戲拖棚，非常難看。

