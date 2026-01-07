藍姐弟相爭 各端產業政策牛肉

爭取國民黨提名參選台中市長的立委楊瓊瓔（前左）7日到台中北屯區一點利黃昏市場向攤商和採買的民眾懇託支持。（馮惠宜攝）

爭取國民黨2026台中市長提名的立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣7日各自端出政策主張，楊瓊瓔昨傍晚前往北屯區「一點利黃昏市場」與民眾互動，呼籲政府停止政治操弄與對立、穩定產經結構；江啟臣則強調推動「台中AI機器人智慧園區」。相較藍營「姐弟之爭」持續膠著，民進黨提名台中市長參選人、立委何欣純昨向獅鼓藝達人顏清福請益，將把這項文化亮點推向國際舞台。

楊瓊瓔昨天傍晚化身最強採買員，在北屯區「一點利黃昏市場」與民眾近距離互動。她感性分享，市場是社會縮影，日前走訪海線市場時甚至巧遇已升格阿嬤的小學同學，民眾真摯的鼓勵就是她最大的前進動力。她強調，即便國會議事繁忙，只要一結束便馬不停蹄趕回台中，就是為了深入基層傾聽民意。

楊瓊瓔直言，近來市場雖有人潮，但「提袋率」明顯降低，反映出產業現狀的崩壞。她憂心說，中部身為工具機、手工具、自行車產業重鎮，如今產業界加班停擺、訂單流失，企業主對轉型與接單充滿不確定感；政府對外關稅談判遲無結果，對內少子化缺工未解，讓基層叫苦連天。她正色呼籲，政府應立即停止政治操弄與對立，將重心回歸產業復甦，唯有穩定產經結構，才能真正保住百姓的生計。

江啟臣昨天分享與「台灣智慧自動化與機器人協會」座談後的看法，他指出，台中是精密機械、工具機與關鍵零組件的重要聚落，具備完整製造體系，是發展「物理AI」與智慧製造的最佳場域。他說，面對國際競爭與產業變局，台灣不能僅仰賴半導體，應結合中部製造優勢與AI應用，推動「台中AI機器人智慧園區」，讓「護國神山」擴大成「護國群山」。

何欣純則請益推動獅鼓藝達人顏清福，肯定顏發揚大甲、大安、外埔、后里「聯境53庄舞獅」與武藝文化。何欣純表示，53庄舞獅是台中獨有的文化寶藏，未來可結合觀光，走向國際舞台，成為台中重要文化亮點。