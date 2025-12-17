藍委不滿民航局恐取消拆遷獎勵金 籲重視徵收戶權益

（中央社記者王承中台北17日電）國民黨立委涂權吉今天表示，桃園航空城區段徵收，當年政府承諾先建後拆等配套重建家園，現卻不顧安置住宅期程延誤，強求徵收戶仍須依期限搬離，否則會失去請領獎勵金資格，這讓民眾情何以堪，呼籲行政院重視徵收戶權益，務實調整計畫期程。

國民黨立委涂權吉、牛煦庭今天在立法院請願接待室，與桃園航空城地方促進會理事長陳錫達等人召開記者會指出，航空城51戶徵收戶，因政府興辦安置住宅未能如期交屋，民航局堅持搬遷逾期取消建物拆遷獎勵金，徵收戶恐被迫立即拆除原住家，面臨無家可去困境。

陳錫達表示，因民航局辦理桃園航空城區段徵收案未如期將安置住宅點交給徵收戶，卻於12月初陸續發文要求51戶徵收戶於月底拆除舊家，否則取消建物拆遷獎勵金。此舉將減少補償費，導致徵收戶無力購買安置住宅，無異於恐嚇徵收戶立即拆除原住家，面臨無家可歸的困境。

陳錫達指出，建請行政院責令民航局撤銷原處分，待政府興建的安置住宅點交給徵收戶日起3個月內，徵收戶再拆遷其原住家，並保有領取自動拆遷獎勵金及配合加速開發獎勵金的資格。

涂權吉表示，桃園大園蘆竹地區發展受機場影響，遭劃入區段徵收範圍亦非自身所願，而是為配合國家重大建設被迫放棄家園。當初政府承諾將以「先建後拆」、「優惠融資」等配套模式重建家園。

涂權吉指出，政府現在卻緊守機場園區開發期程，不顧前置的安置住宅及安置街廓期程延誤，強求徵收戶仍須依期限搬離原住所，否則會失去請領獎勵金資格，這叫當年信任政府的民眾情何以堪。今天多位里長表達訴求，他力挺到底，為捍衛航空城徵收戶的權益持續發聲。

涂權吉表示，請行政院重視徵收戶權益，務實調整計畫期程，積極協助安置住宅交屋與安置街廓營造面臨的各種障礙困難，若只顧機場跑道等公共建設期程，強逼徵收戶讓出土地、撤離家園，恐將引發抗爭行動，使政府信用掃地。

牛煦庭指出，目前拆遷進度落後並非民眾惡意抗爭，多數居民皆已積極配合，房屋興建也近完成，僅因驗屋點交等技術性問題延宕。若因此沒收補償金，形同找人民麻煩，更違反信賴保護原則。

牛煦庭表示，民進黨政府不應「為德不卒」，應比照桃園市政府模式給予工期展延與緩衝空間。他將堅定捍衛基層權益，要求行政單位展現彈性讓政策圓滿，而非變相懲罰配合政策的善良百姓。（編輯：蘇志宗）1141217