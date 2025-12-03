藍委主張鞭刑懲戒詐騙虐童性侵 擬公投讓民眾表態

（中央社記者劉冠廷台北3日電）新加坡近期修法，以鞭刑作為打擊詐騙的新手段，國民黨立委洪孟楷今天說，政府應思考增加鞭刑制度，懲戒虐童、性侵、詐騙案；同時，他考慮明年提出鞭刑公投，讓民眾表態是否增加鞭刑，嚇阻犯罪。

洪孟楷、國民黨立委許宇甄、牛煦庭、蘇清泉今天與師鐸獎女教師命案遺屬張介能、新北國中生割頸案楊姓死者的父親、陸正案死者弟弟陸定、新北殺警案遺屬劉祉源、台南殺警案遺屬凃怡婷等人召開記者會，洪孟楷說，今天是反廢死白玫瑰活動一週年，一年過去，立法院兌現承諾，否決支持廢死的大法官被提名人，但仍看不到行政部門的任何檢討或回應。

洪孟楷表示，民調顯示7成民眾支持以鞭刑懲戒，要求政府思考增加鞭刑制度，懲戒虐童、性侵、詐騙案；記者會後將彙整大家看法，正式發函行政院、司法院、法務部等相關部會，要求正視問題，研議適用於台灣的嚴刑峻罰，他正在研議下會期提出修法版本。

洪孟楷說，明年考慮提出鞭刑公投，讓民眾表態是否在刑罰上增加鞭刑，嚇阻犯罪，但只針對性侵、虐童、詐騙等重大犯罪，不會無限上綱。

陸定在會中哽咽表示，都判死刑了，就應該執行，不要以各式理由怠慢拖延，再次傷害被害者家屬；凃怡婷則說，被害人家屬所期待、要求的，只是罪刑相當而已，犯罪者必須為自己犯下的過錯，付出相對應的代價，對被害者家屬而言，那些喊著虛無人權的團體，只是為了在自己臉上貼金，絕非提振社會正義。

許宇甄表示，家屬的淚都已流乾，卻看不到司法給予交代，尤其去年大法官釋憲，等同實質廢死，無疑是在被害人家屬身上灑鹽，更讓大家覺得痛不欲生。法律存在的目的，不只是保障好人，也要能夠嚴懲犯罪者，因此修法讓法治更加完善，讓大家免於恐懼，才是立法的真正目的。

牛煦庭說，修嚴刑峻罰、鞭刑，是無奈之舉，也希望人權能夠被保障，如果人權保障是建立在破壞司法公信力上，他絕對不同意，因為這樣被害人的公平正義沒辦法被伸張。再次對政府提出沉痛呼籲，依法執行該執行的法律，面對人心惶惶的時代，更應該亂世用重典，以安民心。（編輯：蘇志宗、翟思嘉）1141203