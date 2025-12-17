藍委促翡翠水庫擴大供水基隆

立委林沛祥（左）、張嘉郡（前右）、廖先翔（後右）考察八堵抽水站。左二為市長謝國樑。（中央社）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆河日前受到油汙染，使得基隆市、新北市汐止區十八萬戶用水受影響。立委林沛祥提出從翡翠水庫供水構想；台水董事長李嘉榮十七日表示，有計畫從汐止延伸接管至六堵、八堵。

立委林沛祥、張嘉郡、廖先翔昨天上午至八堵抽水站考察，市長謝國樑、經濟部次長賴建信、李嘉榮到場一同聽取台水簡報。

林沛祥說，針對水質除須加強設備、防制機制外，並考慮將新的水源帶入基隆；如果翡翠水庫用水品質穩定且足夠，他不排除推動將翡翠水庫用水引入基隆，提供市民使用。

謝國樑說，市民的用水是直接抽取基隆河水，經過淨化系統送到家戶；這次問題在於淨水系統發生問題，等同將河水直接送至家戶，對市民用水造成威脅。未來無論從翡翠水庫或其他水庫供水，或提升淨水設施，希望透過立委關心共同改善基隆河水質。

立法院經濟委員會前往基隆河八堵抽水站取水口視察取、供水設施。（市府提供）

廖先翔表示，民眾對於飲用水來自基隆河有相當大的疑慮，希望在確保基隆河水質絕對安全，或將水質提升至一定水準前，能擴大從翡翠水庫供水。他也希望翡翠水庫基礎設備能汰舊換新，讓從台北市端接收水源量能增加，並請台水提升水質品質，讓民眾安心。

李嘉榮指出，汐止區每天用水量九點五萬至十萬噸，從台北自來水事業處提供每天最大量約八點五萬噸。由於部分地區地勢較高，需由新山進水場供應，配合基隆捷運建設有埋管空間，台水計畫從汐止延伸接管至六堵、八堵，完工後水量將增加至十三萬噸，可滿足汐止整區用水，多餘三萬噸供應基隆。

李嘉榮說，評估計畫時程約四年，預估投入約十二億元，埋管長度約十一、十二公里，計畫剛草擬完成尚未呈報行政院，因為埋管需要用地和空間，必須配合捷運施工期程，計畫時程可能會比四年久一點。不過，計畫只是先把管網連通，如果用水有狀況可以支援調度。

張嘉郡表示，基隆用水安全問題驚動全國，大家不分中央、地方共同面對問題一起解決，將問題克服後也可作為其他縣市的「模範」，讓大家知道「其實可以這樣做的」。