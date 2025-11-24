藍委修法挺陸配參政權 盧秀燕：中華民國國籍才能服公職

台中市議員陳淑華24日在市議會總質詢時要求市長盧秀燕明確表態。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕在面對市議員陳淑華追問下明確以「我們國家一定要中華民國籍才能服務公職。」（馮惠宜攝）

內政部依《國籍法》第20條要求中配政治人物放棄國籍，否則就解職；國民黨立院黨團近日要修《國籍法》保障陸配參政權。此議題也在台中市議會延燒，台中市長盧秀燕在面對市議員陳淑華追問下明確以「我們國家一定要中華民國籍才能服務公職，哪一個國籍（外國籍）都不應該服務公職。」回應。

陳淑華24日在台中市議會總質詢時直指，修法若放寬外國籍人士或中配取得身分的相關規範，甚至使雙重國籍人士能擔任公職，將對國家安全與公務體系造成嚴重衝擊。她也要求市長盧秀燕明確表態，包括：未來是否允許中配不受現行規範限制？是否能擔任公職？以及市府對國民黨立法院黨團推動修法的整體態度為何？

盧秀燕則明確回應：「我們國家一定要中華民國籍才能服務公職，哪一個國籍（外國籍）都不應該服務公職。」

