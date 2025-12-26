藍委修法明定立委補助費項目 立院逕付二讀交協商

（中央社記者王揚宇台北26日電）國民黨立委陳玉珍提出國會助理費除罪化修法，引發討論。國民黨立委牛煦庭提出立法院組織法修法版本，明定立法院應每年以公務預算編列立委補助費用等事項。立法院會今天開會，將此案逕付二讀，由國民黨團負責召集協商。

陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，立法院會已於5日付委審查。修法重點包括，立法委員每人得置助理若干人，由委員聘用。助理健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等，引發各界質疑。

牛煦庭等32人後來提出立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案，修法重點包括，立法委員每人得置公費助理8人至14人，由委員聘用且與其同進退，並適用勞動基準法的規定。但公費助理離職後6個月內再任公費助理者，其工作年資應予併計。

修法重點也包含，立法院應每年以公務預算編列立委補助費用，包括按每一立法委員每年歲費5倍的公費助理工資及依勞動法令規定應由雇主負擔的相關費用，以及公費助理的專業加給、資深加給等，其中8款由立法院代理立委給付。

立法院會今天開會處理報告事項議程時，國民黨立法院黨團提議將此案逕付二讀，由國民黨團負責召集協商，在場立委並未提出異議，因此將此案逕付二讀，由國民黨團負責召集協商。之後國民黨立委傅崐萁對院會所作決定提出復議，經表決，贊成者少數，復議案不通過，因此按原作決定通過。

此外，國民黨立法院黨團推動公民投票法第2條及第30條條文修正草案，主張憲法法庭判決未來可交由公民投票進行複決等。立法院會今天處理報告事項議程時，國民黨團提議逕付二讀，並由國民黨團負責召集協商，在場立委並未提出異議，因此將此案逕付二讀，由國民黨團負責召集協商。（編輯：蘇志宗）1141226