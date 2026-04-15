藍委倡「鞭刑」嚇阻性侵虐童 盧秀燕回應了

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▲台中市長盧秀燕主持南區兒少家庭福利開幕典禮。（圖／台中市政府提供，2026.04.15）

[NOWNEWS今日新聞] 立法院昨三讀通過《兒童托育服務法》，提高托育人員兒虐罰款金額、公布姓名，並強制要求托嬰中心監視影像必須上傳雲端；另藍委洪孟楷領銜提出「鞭刑公投」案，希望用重典嚇阻犯罪。台中市長盧秀燕稱許《兒托法》「是一個進步的立法」，至於提高刑責、對施暴者鞭刑一事，她認為可以廣泛討論，凝聚社會共識後再修法。

盧秀燕今（15）日上午主持南區兒少家庭福利開幕典禮，受訪時媒體問及立法院昨天通過《兒托法》的修正案，另有藍委洪孟楷面對性侵、虐童、詐欺等亂象，希望亂世用重典來嚇阻犯罪，領銜提出「鞭刑公投」案，獲52名立委連署一事。

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盧秀燕對於昨天三讀通過《兒童托育服務法》，特別感謝立法院回應地方的需求，稱讚「這是一個進步的立法」。她表示過去的法律對兒虐的刑罰非常輕，公布施暴者姓名也多所限制，立法院聽到地方的聲音後修法，她要特別表示感謝。

至於實施鞭刑一事，她認為如何執行司法正義非常重要，重大議題應該讓社會充分討論、凝聚共識，相信立法院也會聽見大家的聲音，進行立法、修法。

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