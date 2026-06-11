藍委兒現身小學畢典 校長熱情介紹「投入議員選戰」網掀黑歷史

國民黨立委萬美玲有意培養兒子接棒其議員席次。（翻攝自佀廣洋臉書）

國民黨桃園市立委萬美玲的兒子佀廣洋，日前剛完成參選登記、準備角逐2026年桃園市議員選舉。未料，其母校桃園市中山國小昨（10日）舉辦畢業典禮，校長在頒獎前突然打斷流程，介紹「傑出校友」佀廣洋，並宣傳他「正準備投入議員選戰」。相關影片曝光後在網路迅速發酵，遭到大批網友無情砲轟，直言這根本不是畢業典禮，而是「佀廣洋的個人造勢大會」。

網友擷取畢業典禮直播，影片顯示頒獎程序進行到一個段落時，校長突然拿起麥克風切斷流程，公開表示要「補充介紹貴賓」，接著便大聲宣布：「我們中山國小的傑出校友，現在正準備投入議員選戰，歡迎校友佀廣洋！」佀廣洋登台致詞，表明自己是立法委員萬美玲服務處秘書，並向現場家長及師生喊話，未來學校若有任何需要改善的地方，母親萬美玲會在中央爭取，而地方上若有需要幫忙也可以「隨時交代他」。

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佀廣洋簡短致詞後，校長還在台上笑笑地熱情邀請「來合照一張」，拍完照才讓佀廣洋下台，將時間還給畢業生。影片曝光後在各大網路社群引發強烈論戰與反彈，網友們紛紛批評校方嚴重違反校園行政中立，痛批：「這不是中山國小畢業典禮，根本是傑出校友佀廣洋的造勢大會」、「校長在台上帶頭助選，真的太誇張」。

萬美玲曾任5屆桃園市議員，基層實力雄厚，2024年挑戰立委成功，地方便盛傳她有意讓兒子接棒。今年3月，佀廣洋前往國民黨部完成參選登記議員，隨之而來的卻是社群平台爆量湧現的「黑歷史大串聯」，爆料內容中，有同校同學怒轟：「這咖絕對沒料，從小只學到怎麼在上位者欺壓老百姓」、「笑死，跟他同校幾年，他媽就介入幾年，考試考不好就直接找老師談」；更有一名自稱是前女友的網友心驚表示：「身為前女友，好想說點什麼，但我會不會有生命安全問題？」其他網友也紛紛起底「霸凌仔也要出來選喔？」、「這不是從小霸凌女性的萬美玲兒子嗎？」、「可以還我雞排了嗎？整天在補習班吃別人的東西」，甚至有外地網友直言：「這個男生在桃園超級有名，連我不是桃園人，都看過好幾篇他霸凌同學的文章了。」

面對大量網友的實名指控與點名，萬美玲辦公室當時回應，經查網路上發表這些言論的「相關帳號多為假帳號」，認為這純粹是惡意的政治抹黑，因此辦公室對此「不願進一步發言與評論」。

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