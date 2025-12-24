藍委再提軍退年金與「調薪」連動 退輔會：過了一定配合

藍委再提軍退年金與「調薪」連動，退輔會副主委傅正誠今表示，身為非主管機關的執行單位當然是配合，跟榮民有關的事退輔會都會努力爭取。（劉宇捷攝）

國民黨立委陳永康提調整退役軍人年金，並應與現役軍人「調薪」同步連動。對此，退輔會副主委傅正誠今日表示，主管機關在國防部，退輔會是執行機關，若過了一定是都配合，並強調只要是照顧榮民的事情，退輔會都會努力爭取。

藍白黨團聯手通過停砍退休公教年金法案後，立委陳永康緊接提案應進一步推動研議修法調整退役軍人年金，要求跟現役軍人「調薪」同步連動；同時，檢討與調整年金給付的時間，由每4年改為每3年檢討。而退輔會副主委傅正誠今日在立法院專案報告前，也對此做出回應。

傅正誠表示，第一，主管機關在國防部，我們是執行機關，如果是主管機關去修法過了，退輔會身為執行單位當然一定是都配合；第二，照顧農民是輔導會的責任，在立場上，只要照顧農民事情我們輔導會都會努力去爭取。

