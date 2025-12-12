藍委再揭「福麥公司」另得標1.2億HMX炸藥案 中科院：獲美國務院輸出許可

國防部昨天被爆資本額只有0.19億的「福麥國際室內裝修公司」承攬5.9億炸藥招標採購案，國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、馬文君今（12）日下午開記者會，揭露今年3月12日中科院開標1.2億元、標案編號YR13Z07P俗稱「女王陛下炸藥（HMX）」採購案，也是福麥得標。藍委質疑，這間公司背景到底多硬？對此，中科院發出聲明表示，2025年9月30日通知已獲復美國國務院頒發許可，經駐美人員向美國國務院查證屬實。

王鴻薇表示，福麥國際室內裝修公司，地點登記在一家旅館，連招牌都沒有，根據經濟部網站，去年 12月30日才新增變更登記「國際貿易」，也與國防部說法不符。該公司從2021至2024年沒有進口一毛錢商品，只有今年極少量不到50萬美元（合台幣1500萬元），很有可能就是進口中科院標案的HMX炸藥，質疑這樣的公司為何能夠接二連三得標國防標案。

馬文君則指出，她接到的爆料，似是有中間人介紹，要從印度採購，所有標案條件都為福麥公司「量身打造」，而這次揭露的中科院標案採購「高熔點炸藥（HMX）」又稱奧克圖，是目前投入使用的綜合性能最優良的單質炸藥，廣泛用於軍事領域，且7月份路透社獨家報導，一家印度公司去年12月仍向俄羅斯輸送了價值140萬美元的軍用級HMX炸藥。美方已將 HMX 列為俄羅斯維持戰爭的關鍵物資，而該貨源標案來源地就是美國，這間公司到底是不是就是同一個來源？這裡面到底水有多深？都要請他們說清楚。

徐巧芯則補充，根據福麥公司得標資訊，原產地國別顯示為中華民國，但在國內生產，須為軍備局轄下兵工廠，不可能替福麥公司製造，所以一定是國際貿易。徐巧芯指出，更大的問題是，RDX炸藥屬於國際海運危險品準則（IMDG Code）中的第一類危險品（Class 1 Explosives），長榮、陽明、萬海通常不接受個人名義的託運，僅接受擁有合法執照的政府機構、軍事單位或大型工業採礦企業的委託。徐巧芯質疑，這類標案其實也有很多其他合理的公司可以得標，為什麼隨隨便便1家裝潢公司得標，究竟有什麼能力處理這些運送以及安全疑慮。

中科院回應，「奥克圖乙項(YR140023P」採購案，採購前多次洽美國原廠（BAE、SAE）均未獲同意交易，其中SAE公司覆以請本院逕洽國內代理商採購；惟查該代理商未具獨家代理權，經檢討以公告招標方式辦理招標。

中科院進一步說明，第一次開標無廠商投標流標、第二次開標僅一家代理商投標，未進入底標廢標、第三次開標僅福麥公司投標，報價進入底價，於2025年3月12日決標。中科院強調，決標後持續要求承商儘速取得輸出許可，承商於2025年9月30日通知已獲復美國國務院頒發許可，經駐美人員向美國國務院查證屬實。本案交貨期限為2027年4月3日，另承商來函表示可提前於2026年3月中旬交貨。

中科院表示，中科院針對原料採購以原廠優先，其次找國內合格指定代理，若無法滿足上述條件再以公告招標方式辦理；另外以本院駐美人員交叉查證輸出許可作業進度，以更為嚴謹的採購程序防杜弊端。



